Semplice ma d’effetto: che inspo il look di Giorgia Soleri alla presentazione di Pechino Express

E ccola, l'ispirazione beauty che stavamo aspettando è arrivata ed è il look di Giorgia Soleri, un makeup al top e dal fascino irresistibile.

Se siete in cerca di un beauty look dall’effetto assicurato e da cui trarre la massima ispirazione per la vostra prossima uscita, allora questo è il momento giusto per scrollare le foto dei look di Giorgia Soleri sul suo profilo Instagram. Soffermandovi in particolare su quello scelto per la presentazione di Pechino Express.

Un concentrato di fascino, seduzione e charme allo stato puro. Ma anche di assoluta semplicità e di delicatezza. Come dire, con delle premesse del genere è impossibile resistere alla tentazione di lasciarsi conquistare dal look di Giorgia Soleri, facendolo proprio e personalizzandolo in base ai propri colori e stile personale.

Ma cos’ha di così speciale questo beauty look dall’effetto super cool? Beh, guardando la foto postata sul suo profilo potremmo riassumere dicendo, molto semplicemente, tutto. Una makeup che potrebbe ricordare l’immagine di una moderna Biancaneve. Con una incarnato uniforme, chiarissimo e con solo una leggerissima punta di colore e illuminante super naturale sulle gote, più una linea nera di eyeliner, realizzata in modo regolare e semplice, senza fronzoli o effetti particolari. Il punto forte del look di Giorgia Soleri, però, è lui: il rossetto rosso fuoco, che spicca sull’intero makeup donando un fascino irresistibile al viso di Giorgia e impreziosendo, con una sola mossa l’intero beauty look.

Ma non è tutto. Perché quando si parla di bellezza e di come valorizzarsi al meglio, non si può di certo tralasciare l’acconciatura. E nel look di Giorgia Soleri anche la chioma vuole la sua meritata parte. E lo fa in grande stile, con un long bob e una micro frangia irregolare e filata che armonizza il viso di Giorgia e che le dona un aspetto tanto sbarazzino quanto sensuale.

Insomma, una serie di scelte di stile che meritano un applauso e che, siamo certe, verranno copiate da tantissime di voi già dalla prossima seduta beauty e dal vostro hair stylist di fiducia.