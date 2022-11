Semplice ma abbagliante: Giulia Valentina brilla con un makeup davvero incantevole

C erchi anche tu un makeup luminoso, semplice e naturale allo stesso tempo? Allora lasciati ispirare dal beauty look di Giulia Valentina, un concentrato di luce e di delicatezza

A quanto pare che la semplicità sia il must per un beauty look da favola e capace di incantare chiunque lo osservi è cosa più che vera. E a dimostrarlo, una volta per tutte, ci ha pensato lei, Giulia Valentina, Sfoggiando un makeup incantevole, delicato, super naturale ma allo stesso tempo pieno di luce, quasi abbagliante.

Una scelta davvero azzeccata se lo scopo era quello di ammaliare con il minimo sforzo. E che ha reso il bel volto di Giulia un concentrato di fascino e di delicatezza davvero eccezionale. Un trucco capace di catalizzare l’attenzione, fatto di pochi dettagli si pura bellezza ma dal forte impatto visivo. E non perché siano caratterizzati da chissà quali cromie eccentriche, ma per la loro naturalezza e per il gusto raffinato che li contraddistingue. E che sì, dovresti replicare subito.

Come? Procurandoti gli strumenti giusti e i colori gusti. Una palette di ombretti grigi e/o argentati e satinati, un rossetto nude, tutto l’occorrente per un a base viso ad hoc e, chicca da regina di stile e di beauty look da lasciare senza fiato, delle ciglia finte.

Per prima cosa, quindi, e per ottenere un incarnato luminoso come quello di Giulia Valentina, dovrai uniformare la base del tuo viso con un buon correttore e un fondotinta specifico per la tua pelle. Passando poi un leggero strato di cipria e un blush sulle gote, per un effetto roseo super naturale.

Da qui, ombretti alla mano dovrai impreziosire le tue palpebre. Come? Con uno strato leggero di prodotto nei toni satinati ad effetto shine del grigio o dell’argento, l’ombretto dall’interno dell’occhio per poi perdersi verso l’esterno. E donando allo sguardo una luce e un’intensità ineguagliabile. Il tutto amplificato da ciglia extra long, per occhi da gatta assolutamente unici.

Infine, puoi impreziosire le tue labbra con una passata di rossetto nude o nei toni mattone. Per un beauty look semplice, naturale, ma che ha saputo illuminare in poche mosse l’intero viso di Giulia Valentina. E che, siamo sicure, lo farà anche con il tuo. Se poi vuoi dare ancora più luce al tutto, opta per un’acconciatura che liberi il volto, provando con una bella riga centrale e tenendo i capelli dietro le orecchie, a ricadere sulle spalle in modo delicato. L’hair look perfetto per enfatizzare il tuo makeup e la tua voglia di brillare.