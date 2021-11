L e ragazze Scorpione sono sensuali e super esigenti e per esaltare queste loro caratteristiche il trucco si focalizza soprattutto sugli occhi.

Il segno dello Scorpione è quello che appartiene alle ragazze nate tra il 23 ottobre e il 22 novembre.

Il temperamento di coloro che festeggiano il compleanno in questo lasso di tempo è super tosto e le spinge a perseguire i propri obiettivi con ostinazione, impedendo a chiunque di mettersi sulla loro strada. Il pungiglione tipico dell’animale del segno è sempre pronto a colpire chi prova a farlo ma questo non significa che le scorpioncine siano poco sensibili. Lo sono eccome ma avendo anche una forte propensione al mistero, non lasciano troppo trasparire emozioni e sentimenti.

Tutte queste caratteristiche sono espresse perfettamente anche attraverso il make up, che la donna Scorpione cura nei minimi dettagli.

Se appartieni al segno ecco alcune idee per esaltare al meglio la tua bellezza e le tue caratteristiche.

Look anni Cinquanta

Le ragazze nate sotto la stella dello Scorpione sono dotate di una sensualità innata, che amano esprimere anche giocando con il trucco.

Se fai parte del club e cerchi un’ispirazione originale, perché non attingere dalla decade storica che forse meglio di tutte ha tradotto in make up questa propensione: gli anni Cinquanta. In quel periodo, le pin up e le dive hollywoodiane del calibro di Marylin Monroe erano le protagoniste assolute e incantavano con i loro make up mozzafiato.

Cat eye

Gli occhi erano sempre in primo piano, esaltati da una linea di eyeliner nera. La larghezza era modulabile ma una cosa non poteva mancare: la codina esterna.

Questa tipologia di trucco che oggi si identifica con il termine cat eye calza a pennello anche sulle ragazze Scorpione, quindi se sei del segno, armati di pazienza e impara a creare una linea di eyeliner a regola d’arte. Completa il trucco occhi con tanto mascara, ovviamente nero.

Base chiarissima

Negli anni Cinquanta l’abbronzatura era decisamente out e, al contrario di quanto accade oggi, le ragazze facevano a gara a chi avesse la pelle più chiara, evitando di esporsi al sole e perfezionando l’incarnato facendosi aiutare da ciprie chiarissime. Per proseguire con il look a tema quindi, dimentica bronzer e illuminanti e lascia la tua pelle al naturale, aggiungendo solo un velo di cipria trasparente opacizzante.

Labbra scarlatte

Il rosso è il simbolo della seduzione, di conseguenza il rossetto perfetto per le ragazze del segno che vogliano emulare le dive di un tempo è indubbiamente di questo colore.

Smokey eyes grigio o marrone

Come abbiamo detto, è lo sguardo il punto focale del trucco dello Scorpione e in quanto tale dovrebbe sempre essere valorizzato al meglio.

Un’idea evergreen azzeccatissima è quella di ricorrere allo smokey eyes.

Questa tipologia di trucco si chiama così perché per realizzarla si parte dalla palpebra mobile, truccandola con un colore molto intenso che si sfuma man mano che si sale, fino a farlo svanire. L’illusione è quella che si dissolva, esattamente come si comporterebbe il fumo.

Solitamente il colore usato per realizzare lo smokey eyes è il nero ma se vuoi dare un tocco di originalità a questa tecnica scegline un diverso.

L’eleganza del grigio

Se ami la versione classica e non vuoi discostartene troppo ma cerchi semplicemente di alleggerirla, opta per il grigio, perfetto in ogni occasione perché in grado di regalare quell’allure super glamour che le ragazze Scorpione come te ricercano.

Inizia dalla parte più esterna dell'occhio applicando un ombretto grigio scuro con un pennello fitto.

Con un pennello da sfumatura e un ombretto leggermente più chiaro sfuma i bordi verso l’alto.

Nella parte centrale della palpebra mobile applica invece quella che viene definita una gradazione di transizione, che dovrebbe essere a metà via tra il colore più scuro e il più chiaro che stai stendendo. Usa poi quest’ultimo per illuminare l’angolo interno della palpebra mobile.

Fai una riga con una matita grigia nella rima inferiore dell’occhio e sfumala con un pennello da sfumature. A questo punto sei pronta per il mascara.

Marrone passepartout

Se invece l’obiettivo a cui ambisci è quello di intensificare l’occhio ma di sfoggiare un look il più possibile naturale, scegli il marrone come base del tuo smokey eyes.

La tecnica è sempre la stessa, procedi stendendo gli ombretti dall’esterno verso l’interno partendo da una gradazione più scura per poi arrivare all’angolo interno dell’occhio dove applicherai quella più chiara.

Se vuoi dare a questa versione di smokey eyes un twist leggermente romantico, picchietta un velo di ombretto rosa su tutta la palpebra. Attenta però a non esagerare, questo trucchetto serve solo a cambiare leggermente il tono del risultato finale ma il marrone deve rimanere ben visibile.

Labbra nude

Qualunque versione di smokey eyes tu scelga, per fare in modo che tutta l’attenzione rimanga sugli occhi dovresti lasciare le labbra il più naturali possibili. Limitati quindi a definirle con un rossetto nude o con un gloss trasparente.