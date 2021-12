A mbiziose, eleganti e mai eccessive: le donne del segno del Sagittario sanno quello che vogliono, anche quando si parla di make up

Non solo la scelta del partner e il lavoro, le stelle influiscono anche sul nostro…make up! I segni infatti non sono tutti uguali: dal Sagittario ai Pesci, ad ogni carattere e particolarità corrisponde un trucco ad hoc.

Make up e astrologia: l'accoppiata perfetta

Ti sembrerà strano, ma l’astrologia racconta anche il modo in cui, in base al tuo segno, vivi il rapporto con la bellezza e ti approcci alla tua beauty routine. Ad esempio le Scorpioncine amano sfoggiare un trucco luminoso, ma non troppo, preferendo la discrezione. Le nate sotto il segno dell’Acquario, invece, preferiscono la matita blu anziché quel nera. Le donne dei Gemelli invece vanno pazze per il lipstick rosso fuoco!

Insomma: basta un’occhiata al make up di qualcuno per scoprire di che segno zodiacale è. Non solo: sfruttando i consigli degli astri è possibile migliorare il proprio beauty look per valorizzarsi sempre di più, seguendo al meglio l’influsso delle stelle.

Ad ogni segno il suo trucco

Ogni segno zodiacale scegli di approcciarsi in modo differente al make up, sfruttandolo per tanti motivi diversi. I segni di fuoco, ad esempio, usano il trucco come un’arma per mostrare la loro energia e passione. Il loro desiderio? Non passare mai inosservati!

I segni di terra prediligono invece l’utilizzo di tecniche particolari come il contouring. Amano infatti evidenziare e scolpire il volto. I segni d’aria vanno pazzi per il trucco che illumina, evidenziando lo sguardo e la zona centrale del volto. I segni d’acqua, infine, sono i più sensibili dello zodiaco e in quanto tali apprezzano un make up che sia romantico, soft e molto facile da realizzare.

Le caratteristiche di un segno unico

Il Sagittario è l’ultimo dei segni di fuoco. Segue infatti Ariete e Leone da cui assorbe le migliori qualità. Non è egocentrico come i leoncini, né irruento come gli ariete, ma ha grande entusiasmo, volontà d’azione e generosità. Allergico alle regole, ma pronto a rispettarle, il Sagittario è un segno ottimista e simpatico. Ha un elevato senso della morale, ma ama trasgredire quando serve. Ambizioso, questo segno adora le conquiste, in particolare quelle sentimentali. L’amore è da sempre al centro della sua vita: sogna di innamorarsi, soffrire, gioire e corteggiare. Un gioco che lo affascina e lo attrae. Le donne Sagittario hanno un carattere forte e generoso. Sono sincere, emancipate e intelligenti. Preferiscono condurre il gioco, in amore come nella vita, diventando delle vere e proprie amazzoni.

Trucco minimal per donne grintose

Pragmatico, essenziale e minimalista, il segno del Sagittario è deciso non solo nella vita, ma anche quando si parla di make up. Il trucco perfetto per una donna così? Minimal! Senza orpelli dunque, ma in grado di farsi notare.

I prodotti top

Il trucco perfetto per le nate sotto questo segno punta su un contouring impeccabile, da completare con uno spray fissante, perché il Sagittario punta su un trucco che duri nel tempo.

Terra, bronzer e blush – Il Sagittario adora scolpire il viso in modo perfetto, evidenziando gli zigomi

Mascara – Tanto, con lunga durata e volumizzante, è ottimo per un make up minimal, ma di classe

Rossetto liquido - Le nate sotto il segno del Sagittario preferiscono un lipstick che possa durare per tutta la giornata e da non ritoccare troppe volte. Il colore perfetto? Il fucsia.

Palette – A volte il Sagittario ama svelare la sua anima rock e lo fa con ombretti dai colori intensi e luminosi. Un mix che puoi trovare in una palette con tre diverse texture: shimmer, matt e duo-chrome.

I segreti di bellezza dei vip del segno

Da Vanessa Incontrada a Taylor Swift, sono tante le star – famosissime e bellissime – del segno del Sagittario. La cantante di Blank Space, ad esempio, ha una passione per il lipstick red. “Ho un modo particolare per applicarlo a strati – ha raccontato -: prima lo metto, poi pulisco con un fazzolettino, poi lo rimetto e ripulisco, poi lo risistemo e applico anche la cipria”.

Amanda Seyfried invece cerca discrezione ed equilibrio. "Se metto tanto rossetto, sugli occhi applico solo un po’ di mascara – ha spiegato, parlando del suo make up -. Viceversa, se trucco gli occhi in maniera pesante, le labbra restano nude".

L’attrice ha un segreto anche per quanto riguarda la hair routine: "Il mio segreto è quello di evitare di asciugarmi i capelli con l’asciugacapelli e anche di evitare che si asciughino quando non è necessario. Per sentirmi bene, ho bisogno di apparire al naturale il più possibile".

“Cerco sempre di acquistare prodotti delicati, ad alta tollerabilità e dalle formule naturali e bio – ha rivelato Claudia Gerini che ha un segreto anche per i capelli -. Credo che la cura migliore sia l'idratazione, anche per me, che spesso sono costretta a cambiare colore per motivi di lavoro”.