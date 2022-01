S e sei una Capricorno girl il tuo make up è super chic e luminoso. Ecco qualche ispirazione per renderti ancora più radiosa in pochi passaggi

Le ragazze del Capricorno sono nate tra la fine di un anno e l’inizio di quello successivo e questa condizione temporale le rende decisamente aperte ai cambiamenti e a quello che di nuovo ha da offrire il futuro.

Allo stesso tempo però non amano buttarsi del tutto e scelgono sempre la via della prudenza. La stessa che applicano anche quando devono decidere come truccarsi. Il loro make up, infatti, è sofisticato e ricercato ma al contempo cerca di farsi notare il meno possibile. Se lo zodiaco ti ha dato in sorte il segno del Capricorno è molto probabile che tu ti riveda in queste caratteristiche e se sei alla ricerca di ispirazioni ecco qualche beauty look da copiare per donare alla tua immagine un’allure ancora più radiosa.

Look naturale da giorno

La ragazza Capricorno spesso è super indaffarata e ama riempire le proprie giornate di impegni, lavorativi, scolastici o di crescita personale. Tutto è ok purché il tempo speso sia ritenuto di qualità. Il make up ideale per supportare un ritmo così spedito è sicuramente uno estremamente leggero, che si faccia notare con discrezione.

Prodotti must have

Per realizzarlo basta davvero poco: BB cream o fondotinta naturale, correttore, ombretti in toni neutri, matita occhi marrone e mascara. Se prevedi di stare fuori casa tutto il giorno e non sei sicura di avere tempo per piccoli ritocchi scegli prodotti waterproof, che assicurano di rimanere al loro posto fino al momento di struccarsi.

Come realizzarlo

Per un look da business woman impeccabile parti dalla base, che dovrai ricordarti di preparare al meglio facendo una skincare accurata, prima di iniziare a truccarti.

Per rendere il make up ancora più long lasting, applica un po’ di primer sul viso e sulle palpebre degli occhi, poi procedi con una BB cream se vuoi semplicemente uniformare l’incarnato senza appesantirlo, o con un fondotinta se invece preferisci una base più definita, entrambi seguiti dal correttore in caso necessiti di coprire le occhiaie o qualche piccola imperfezione.

Sugli occhi, usa due tonalità dello stesso colore di ombretto, da sfumare leggermente verso l’esterno partendo dal più chiaro. I migliori per le Capricorno sono quelli nei toni del marrone o del rosa. Per allungare ancora di più lo sguardo stendi una matita marrone sfumandola sempre verso l’esterno. Completa con un il mascara.

Come energizzarlo in un secondo

All’ultimo minuto la tua migliore amica ti propone un aperitivo in un locale super cool e tu non hai tempo di rifare il make up? Niente panico, per ravvivare un trucco giorno basic e renderlo perfetto per la sera basta aggiungere un tocco di colore sulle labbra. Che ne dici di questo fucsia-viola?

Look sunkissed tutto l’anno

Una delle caratteristiche più spiccate delle donne nate tra dicembre e gennaio è la voglia di risplendere. Tutto ciò che luccica le affascina quindi molto spesso amano creare sul proprio viso un effetto come baciata dal sole, anche quando il ricordo dell’estate è molto lontano.

La musa ispiratrice di questo mood è senza alcun dubbio J.Lo, la cui pelle risplende sempre di una luce pazzesca.

Illuminante mon amour

Per averla come la sua il prodotto che proprio non può mancare nella tua beauty bag è l’illuminate. Scegli tu quale preferire e come utilizzarlo. Se il tuo intento è mantenere un incarnato naturale e focalizzare la luce solo in punti strategici come zigomi, naso e arco di cupido opta per un illuminante il polvere da picchiettare solo dove serve. Se invece vuoi che ogni centimetro di pelle sia radioso scegli una formula in crema, da stendere uniformemente da sola oppure mescolata al tuo solito fondotinta.

Completa il look con un po’ di bronzer o un blush illuminante, e con la stesura di ombretti shimmer dei colori del tramonto.

Look bon ton per le occasioni chic

Una ragazza del segno del Capricorno che partecipa a una serata importante ha solo un obiettivo in testa: essere riconosciuta come la più elegante della sala.

Per riuscirci ci viene in soccorso Lily Collins con questo look pazzesco ed estremamente chic.

La base è estremamente naturale e se la tua pelle è abbastanza uniforme potresti lasciarla completamente nuda. In alternativa usa un fondotinta molto leggero che non si noti. Ravviva l’incarnato con un velo di blush illuminante perlato sulle gote e passa gli occhi, il vero pezzo forte di tutto il make up look.

In questo caso il nero si prende la scena. Stendi un ombretto mat tortora sulla palpebra mobile e sfumalo leggermente ma senza esagerare. Usa un eyeliner nero per fare una riga piuttosto marcata e completa di codina sulla rima superiore, e una matita per sottolineare quella inferiore. A questo punto abbonda con il mascara su tutte le ciglia. Sulle lebbra basta un rossetto nude.