Sanremo 2023: tutti i beauty look aggiornati, serata dopo serata

E cco i beauty look aggiornati, serata dopo serata. Non diamo pagelle old school, ma segretamente speriamo in un po’ di piacevoli sorprese.

Sanremo non è solo musica, ma questo lo sapevamo già. Ogni volta che si alza il sipario e un cantante sale sul palco sa che non sarà solo la canzone ad essere in gara e ad essere valutata, ma anche tutto ciò che indossa. Ogni minimo dettaglio è importante e una potenziale fonte di ispirazione, dove speriamo di riuscire a captare nuove tendenze beauty che ci faranno parlare per giorni e che desidereremo replicare e sfoggiare alla prima occasione utile.

Sanremo non dura 5 giorni, sia chiaro. Ci sono i mesi di preparazione, tra annunci di conduttori, co-conduttori, ospiti, vallette e cantanti in gara, poi ci sono le polemiche che con precisione militare coinvolgono la kermesse musicale - ogni anno senza esclusione, sia prima che dopo il festival - e infine ci sono questi cinque giorni di febbraio in cui apparentemente l’Italia si ferma e se non guardi Sanremo sei guardato come un alieno.

Poi c’è chi affronta il Festival con approccio professionale. Le chat bollenti su whatsapp per i gruppi d’ascolto che si riuniscono ogni sera per valutare canzoni e look dei cantanti, per non parlare del Fantasanremo che accende gli animi dei partecipanti e anche di qualche cantante in gara.

Se vogliamo scremare tutto ciò che circonda Sanremo, sul palco dell’Ariston non solo le canzoni a essere protagoniste. Sotto lo sguardo vigile sia del pubblico astante che degli spettatori a casa, cantanti e conduttori vengono osservati in ogni minimo dettaglio, dagli abiti indossati ai beauty look.

Una gara di acuti, ma anche di stile, alla quale concorrono orde di uffici stampa, stylist, truccatori e parrucchieri che per una decina di giorni invadono la cittadina ligure. Tutti loro sono i responsabili - nel bene e nel male - di ciò che vediamo sul palco e alle conferenze stampa.

E certo, ogni volta speriamo siano in grado di superare se stessi regalandoci qualche look stratosferico che ci faccia stupire e sussurrare un sentito wow di ammirazione, come la coda gioiello di Francesca Michielin, il look capelli e make-up total pink di Arisa o il trucco occhi fuxia con eyeliner bianco grafico di Elisa.

Sanremo 2023: i migliori beauty look della prima serata

Chiara Ferragni

Il trucco di Chiara Ferragni è firmato Lancôme e realizzato dal make-up artist Manuel Mameli. Labbra nude e occhi che catalizzano l’attenzione. La vera sorpresa sono i capelli. Chiara Ferragni ci ha dato un taglio ed è entrata a far parte della schiera delle amanti del bob, per l’occasione acconciato con riga laterale e onde.

Elodie

L’hair look è firmato Andrea Soriga per Wella e per la prima serata la cantante sfoggia capelli con effetto wet e texture comb, raccolto in uno chignon basso che fa risaltare i lineamenti del viso. Il trucco di Elodie, super rock con occhio vinilico, è realizzato da Daniele Lorusso, aka Mr Daniel Makeup in collaborazione con Sephora.

Mara Sattei

Il trucco di Mara Sattei è opera di Armani Beauty, che per la prima serata sul palco realizza un make-up luminoso e satinato, labbra nude e glossy e sugli occhi un velo di colore in una nuance cangiante e luminosa verde-blu-argento.

California Coma Cose

Il mullet biondo sfilato di California, all’anagrafe Francesca Mesiano e il trucco sui toni del bronzo, in nuance con l’abito.

Leo Gassman

Un altro mullet sul palco, ma questa volta è mosso. L’hairstyle di Leo Gassman è firmato Cotril.

Ariete

Wet look mosso firmato ghd e sugli occhi ombretto grigio fumé e coat glitter realizzato da Sephora.