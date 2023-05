E lodie infiamma il forum di Assago con un concerto strepitoso e un beauty look da vera popstar che ci lascia senza fiato!

Glitter e trucco glow: Elodie si è trasformata in una vera e propria popstar per il concerto di Assago, conquistando la folla con un beauty look da favola. La cantante ha registrato il sold out in occasione del suo primissimo concerto in una location d’eccezione.

Favolosa, con un look da regina della disco, Elodie non ha deluso dei fan, dando vita ad uno show spettacolare. Sul palco si sono susseguiti tanti ospiti importanti, da Stash a Paola e Chiara, passando per Elisa e Rkomi, ma la stella che ha brillato di più è stata lei con un make up pop e vagamente retrò.

La padrona di casa ha sfoggiato look scintillanti by Valentino e Andreadamo, confermando il suo talento e ispirandosi a celebrity cult come Beyoncè e Jennifer Lopez. Per l’occasione Elodie si è affidata al make up artist Mr Daniel che ha realizzato per lei un trucco raffinato ed elegante, perfetto per catturare le luci sul palco e far brillare la cantante.

Lui stesso ha definito il make up come “dreamdust glam”. Un trucco ottenuto grazie a un base viso con fondotinta e correttore, ma soprattutto un illuminante da applicare sulla palpebra insieme all’ombretto dorato. L’esperto infatti ha deciso di puntare l’attenzione soprattutto sullo sguardo di Elodie, favolosa grazie a una dose generosa di glitter, abbinati a una linea di eyeliner lunga e ispirata agli anni Cinquanta, perfetta per evidenziare gli occhi dell’artista. Per completare il cat eye non poteva mancare il mascara, l’ideale per ciglia lunghissime e folte.

Per completare il beauty look, Elodie si è lasciata ispirare dalle grandi popstar di fama mondiale. Il risultato? Una ponytail alta e lunghissima grazie all’uso delle extension. Un beauty look incredibile che conferma, ancora una volta, la bellezza e il talento di un’artista che sta vivendo un momento favoloso della sua carriera e sfoggia uno stile mozzafiato.

Già qualche giorno fa Elodie aveva stregato tutti ai David di Donatello 2023. La cantante era salita sul palco, ritirando il premio per la Miglior Canzone Originale con Ti mangio il cuore, e aveva conquistato tutti con look seducenti e super femminili. Innegabile lo charme di Elodie che si è riconfermata la regina del palco e, grazie al forum di Assago, ha mostrato ancora una volta la potenza del suo mix di talento, energia e sensualità. Impossibile non restare stregati!