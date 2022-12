N on sono mai abbastanza e, per questo motivo, siamo sempre pronti a scoprirne di nuovi da aggiungere alla nostra collezione

Rosso, nude, plum, sparkle, liquido o in stick: chi più ne ha più nel metta (nel beauty). Se i tema riguarda le novità e rossetti non è mai troppo presto per iniziare a parlarne. Le nostre collezioni sono infinite? Forse. Non ne abbiamo mai finito uno? Anche. Questo ci fermerà da comprarne di nuovi? Assolutamente no.

Le texture, i colori, i finish: nessun rossetto è uguale all'altro e, per questo motivo, è sempre bene conoscerli, provarli e testarli per capire quale sarà, poi, il preferito che ritroveremo (e ne siamo certi) in ogni borsa, tasca o beauty.

NARS

Si chiama Powermatt Lipstick ed è l'emblema del colore. Pieno, corposo, con finish opaco ma così piacevole da tenere sulle labbra che potresti anche dimenticarti di struccarti. Applicalo alla mattina e dimenticatelo: il suo colore è garantito fino a 10 ore. Fondamentale metterlo alla prova.

Mesauda

Ode ai rossetti liquidi, grande certezza di ogni lipstick lover che vuole un colore pieno e definito all day long. Si chiamano Sublimatte e sono i nuovi nati di mesauda che ha realizzato una formula extra pigmentata ma sottile che lascia un piacevole effetto setoso. Il plus è l'applicatore a punta che lascia la giusta quantità di prodotto evitando le sbavature.

Diego dalla Palma

Gloss o rossetto? Matte o lucido? L'ideale è trovare un prodotto che risponda a entrambe le caratteristiche come il rossetto Shinasty Shiny Lipstick. Un prodotto dal rilascio colore semi-trasparente e dal finish ultra-luminoso; nutre e idrata in profondità grazie alla sua formulazione ricca, cremosa e fondente.

Chiara Ferragni

Si chiama Kiss Fiercely 04 ed è una vera esplosione sulle labbra. Un bordeaux intenso e glitterato, a lunga tenuta, che lascerà le labbra morbide e super pigmentate per ore. Plus è dato dalla punta del rossetto che è stata disegnata per facilitare l’applicazione.

Nabla

Il colori pieni e vibranti manifestano tutta la loro anima nella versione opaca, proprio come il finish dei Matte Pleasure Lipstick.

Path McGrath

Non solo unico per la texture e il colore, ma anche per il packaging che riprende la seconda stagione della serie tv di "Bridgerton". SatinAllure è un rossetto satinato, la perfetta via di mezzo tra opaco e lustre, che arrichisce le labbra di tonalità ispirate all’Età della Reggenza e dal radioso finish simile alla rugiada. La formula è arricchita da collagene vegetale ed estratto di frutto della passione, per un maggiore comfort finale.

MAC Cosmetics

MAC abbandona il classico design in bullet puntando tutto sul format slim. Si chiamano Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick e oltre a una tenuta di 12 ore, lascia uno strato di colore pieno e corposo che idrata le labbra passata dopo passata. 12 colori tra cui scegliere e a cui sarà impossibile dire di no.

Rimmel London

Un rossetto a doppia fase che permette di avere un colore pieno e definito, insieme a un effetto vinilico. Provocalips è un rossetto in due fasi che, oltre a una tenuta estrema, aggiunge idratazione grazie all'olio di semi di girasole. Da applicare prima il colore e poi il balsamo che fissa e fa risaltare il colore.

