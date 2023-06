Rossetti liquidi, lip oil, lip stain: le novità per il trucco labbra

A ggiorna la tua make up routine labbra con le ultime tendenze e crea look che lasciano il segno.

"Le labbra fanno la differenza, in un volto, in un viso..." cantavano i Thegiornalisti in un tormentone estivo di qualche anno fa. Ed è assolutamente vero!

La bocca è uno dei punti focali del viso e può essere valorizzata in tantissimi modi diversi utilizzando prodotti come i rossetti liquidi, lip oil e lip stain. In questo articolo, esploreremo le novità nel trucco labbra, scoprendo prodotti con formula idratante, a lunga durata, colori intensi e tanto altro. Se desideri un look naturale, audace o sofisticato, continua a leggere per trovare le migliori opzioni per le tue labbra!

Rossetti liquidi: La tendenza del momento

I rossetti liquidi hanno conquistato il mondo del trucco labbra con la loro formula innovativa e la vasta gamma di colori disponibili. La texture leggera li rende facili da applicare, offrendo un risultato uniforme e duraturo. Che tu voglia un finish brillante o satinato, i rossetti liquidi sono in grado di soddisfare le tue preferenze. Con il loro applicatore super preciso, puoi delineare le tue labbra in pochi secondi, ottenendo un aspetto impeccabile per tutto il giorno.

Lip Oil: L'idratazione in primo piano

Se cerchi un prodotto che offra idratazione e brillantezza alle tue labbra, il lip oil è ciò di cui hai bisogno. Questo prodotto combina le proprietà idratanti di un balsamo per le labbra con il finish lucido di un gloss. La formula idratante del lip oil dona alle labbra una sensazione di morbidezza e levigatezza, mentre i colori traslucidi conferiscono un tocco di luminosità al tuo look. L'effetto lucido del lip oil è perfetto per la stagione estiva perchè conferisce un look fresco e naturale quando non abbiamo voglia di un trucco troppo elaborato.

Lip Stain: Colore a lunga durata

Se desideri una durata eccezionale senza dover ritoccare spesso il tuo trucco labbra, i lip stain sono la scelta ideale. Questi prodotti si fondono con le labbra, tingendole con un colore intenso che resiste per molte ore. La formula a lunga durata del lip stain si adatta alle tue esigenze quotidiane, offrendo un look impeccabile senza sbavature. In commercio ne esistono tantissimi sia dall’effetto opaco che satinato.

Esplora le novità nel trucco labbra

Il mondo del trucco labbra è in continua evoluzione, con costanti novità e innovazioni. In commercio sono uscite tantissime novità stanno per il trucco labbra che offrono una vasta gamma di colori, texture leggere e formule idratanti. Continua a leggere per scoprire le ultime collezioni e trovare il prodotto che meglio si adatta alle tue preferenze.

Essence 8h matte liquid lipstick

Dona alle labbra una finitura opaca senza causare secchezza. La sua texture garantisce una copertura ottimale e un'immediata intensità di colore che dura fino a 8 ore. Grazie al suo applicatore speciale, puoi applicarlo con facilità e precisione, ottenendo un finish impermeabile e... a prova di bacio!

Rare Beauty Soft Pinch Tinted Lip Oil

Un rossetto rivoluzionario che si trasforma in un leggero olio, nutrendo le labbra con un tocco di colore e lucentezza che rimane confortevole e mai appiccicoso per l'intera giornata. La sua texture super confortevole può essere stratificata a piacere! Una sola passata offre un delicato velo di colore, ma se preferisci labbra più intense e brillanti ti sarà sufficiente riapplicarlo. In esclusiva da Sephora

Byredo Liquid Lipstick Vinyl

Saturazione del colore e brillantezza sofisticata in un solo gesto. Questa cremosa miscela vegana con oli e burro di Karité offre ore di comfort grazie alla sua formulazione a prova di sbavature. L'applicazione è al tempo stesso istintiva e precisa, grazie a un applicatore appuntito e leggermente floccato che dona colore e luminosità alle labbra.

Fenty Beauty Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick

Offre una formula estremamente cremosa che regala un colore matte intenso, vellutato e a lunga tenuta. Questo rossetto liquido presenta una consistenza morbida, confortevole e leggera che dona alle labbra una sensazione di estrema morbidezza. Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick è disponibile in 5 shades, ideali per adattarsi a diverse tonalità di pelle. La stesura risulta veloce e precisa grazie al suo applicatore doe-foot, basta una sola passata per ottenere una copertura ricca e completa, che rimane leggera e duratura per tutto il giorno.

Clarins Lip Comfort Oil

L'Olio labbra Lip Comfort Oil ti offre un vero e proprio cocktail di oli unici che donano idratazione, nutrimento, protezione e riparazione alle tue labbra. Non ci sono compromessi quando si tratta di lucentezza, nutrimento e comfort. La sua formula è stata perfezionata e arricchita con il 93% di ingredienti di origine naturale, inclusi il 30% di oli vegetali ultra nutrienti come l'olio di jojoba, nocciola e rosa canina biologica, un ingrediente iconico nel settore del benessere delle labbra. Questa combinazione di oli preziosi offre un'idratazione profonda e duratura, lasciando le labbra morbide e vellutate.

& Other Stories Plumping Lip Gloss

Gloss dall’effetto ultra rimpolpante per labbra piene e piacevolmente morbide. Finish sheer e formulazione a base di mentolo per donare una sensazione di energica freschezza sulle labbra.

BOBBI BROWN Extra lip tint

Questo balsamo labbra innovativo è arricchito con una miscela di oli di Oliva, Jojoba e Avocado per offrire alle tue labbra un'idratazione immediata e intensa. Il balsamo labbra colorato di Bobbi Brown non solo idrata, ma rivitalizza anche le labbra, donando loro un aspetto più voluminoso e sano. Grazie alla sua formulazione speciale, si fonde con il colore naturale delle tue labbra, creando un look fresco e luminoso.

LELO™ Liquid Lipstick

Il brand leader nel benessere sessuale approda nel beauty con una linea di rossetti matte. Cinque tonalità di colore adatte a tutti e ad ogni occasione, giorno e notte. Le formule a base di ingredienti naturali, altamente pigmentate e long lasting sono studiate per rendere le labbra più audaci e seducenti, per un risultato eccezionale e confortevole.

MAC Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour

Un lipstick liquido a prova di bacio, no transfer e waterproof, perfetto per 24 ore e con un colore ricco dal finish matte. Comfort stremo e tenuta impeccabile. L'esclusiva Tecnologia Pigment Lock presenta pigmenti ultra fini a doppio rivestimento che avvolgono le labbra con un velo di colore impercettibile, elastico e traspirante, con un finish matte ricco.