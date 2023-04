Romantico e chic: che eleganza il beauty look di Dixie D’Amelio

R omantico, sensuale e in modalità boho chic. Il beauty look di Dixie D'Amelio è l'ispirazione primaverile che stavamo aspettando e che non vediamo l'ora di copiare

Si dice che la Primavera faccia nascere dentro ognuno di noi (chi più chi meno) la voglia di romanticismo, dolcezza e rinascita. E a giudicare dall’ultimo beauty look di Dixie D’Amelio, sfoggiato sui suoi profili social, sembrerebbe che in lei questo sia accaduto davvero. Uno stile che richiama alle atmosfere floreali, miti e delicate di questa bellissima stagione, fatta di colori tenui e nei toni pastello e di dettagli che sanno far sognare chi li porta e chi li osserva.

Proprio come quelli scelti dalla cantante che, sul suo profilo Instagram, si è mostrata ai suoi follower in tutta la sua bellezza in chiave primaverile. Un makeup delicatissimo, dai toni nude, quasi no makeup, che si caratterizza per l’uniformità del viso. Un trucco da realizzare con correttore e fondotinta e una leggera passata di blush e labbra nude. Per un look luminoso come baciata dai tiepidi raggi solari primaverili.

Ma anche da uno sguardo vivace e aperto al nuovo, in cui il mascara è il vero protagonista, con ciglia extra long a modi cerbiatta e una leggera passata di ombretto nei toni nude. Come dire, il massimo risultato con il minimo impiego di makeup. Ma non è tutto. Perché se si vuole replicare il beauty look di Dixie D’Amelio non si può non curare anche la chioma. Come?

Per esempio raccogliendo i capelli in una coda bassa o uno chignon. O ancora utilizzando del gel per creare un’acconciatura aderente al capo se si hanno i capelli corti. E valorizzando il tutto con un bel cerchietto o una fascia nei toni chiari del rosa o in perfetto abbinamento con l’outfit che deciderete di indossare.

Uno stile total spring, che richiama al mood bohemien e boho chic e che accentua i lineamenti dolci di Dixie D’Amelio, regalandole un fascino e un allure unica da cui prendere massima ispirazione per i vostri beauty look della primavera-estate 2023.