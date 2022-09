L a bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, ha sfoggiato un rossetto rosso dalla tonalità super cool da avere subito

Rock N Roll Never Dies. Lo urlano spesso i Maneskin e a giudicare dalle loro performance non esiste frase più calzante. A darle ulteriore veridicità anche gli outfit e i beauty look sfoggiati sui palchi italiani e internazionali da ogni membro della band, tra i quali spicca la bassista Victoria De Angelis, icona di stile, che con le sue scelte risulta sempre impeccabile.

In questo momento il gruppo è in tour in Sud America e nel suo ultimo scatto social che la immortala nel backstage di uno show Victoria ha sfoggiato un make up che rispecchia pienamente l’anima rock della sua musica.

Il rossetto rosso simbolo di empowerment

Esistono prodotti make up che non passano mai di moda, che funzionano sempre e stanno bene praticamente a tutte. A guidare la fila di questa categoria, il rossetto rosso, simbolo di seduzione ma anche di empowerment femminile, che se indossato conferisce immediatamente al viso un mood super rock. Non è un caso, quindi, che la musicista Victoria De Angelis lo abbia scelto come punto forte del suo beauty look.

Alcune ragazze sono spaventate da questa tonalità decisamente forte ma se sei tra quelle lascia andare gli indugi e tieni presente che parlare genericamente di rossetto rosso sia per certi versi fuorviante. Ne esistono infatti di infinite varietà ed altrettante sfumature, e non trovare quella che si addice maggiormente ai toni della propria carnagione e ai tratti del viso è praticamente impossibile.

Quello sfoggiato da Victoria De Angelis, ad esempio, è un rosso freddo abbastanza scuro, in una versione mat sfumata leggermente lungo tutti i bordi. Texture e tecnica di applicazione sono utili a rendere il risultato finale impattante ma non troppo e a portare il rossetto ad essere in perfetta armonia con il resto del viso.

Black and red: l’accoppiata vincente e super hot

Labbra di questo tipo meritano di rimanere in primo piano e per essere certa che nessun altro elemento rubi loro la scena, Victoria De Angelis ha fatto la scelta giusta: ridurre al minimo il resto del make up.

L’incarnato risulta estremamente naturale e acceso da un velo di blush pescato, mente sugli occhi ha sfoggiato solo un unico colore, modulandone la quantità: il nero. Basta una riga sottilissima di matita nelle rime superiori ed inferiori e un po’ di mascara, e il look è terminato.