C iglia super naturali e make up like a doll: Valentina Ferragni ci svela come truccarci d'estate per essere al top

Un make up dal sapore retrò con tutti i trend di cui ci innamoreremo quest’estate: Valentina Ferragni ci regala un beauty look top con ciglia super naturali e labbra shimmer. La sorella di Chiara Ferragni è una super fan del trucco naturale e il suo ultimo post Instagram lo dimostra.

La fashion blogger infatti sfoggia un make up occhi luminosissimo, con un ombretto super sfumato sui toni dell’oro e della terra, labbra nude, con un pizzico di gloss rimpolpante, e ciglia pettinate alla perfezione. Il segreto per il suo sguardo da bambola? Sopracciglia super definite e pettinate.

Fra i must dell’estate infatti ci sono proprio le ciglia naturali e lunghissime sfoggiate da Valentina Ferragni. Quali sono gli step per averle così? Di certo una combo di trucchetti beauty e l’uso dei prodotti giusti. Il primo consiglio è quello di utilizzare il piegaciglia. Sì, proprio quell’oggetto che sembrava uno strumento di tortura e che usavano le nostre nonne. Si tratta dell’alleato perfetto per uno sguardo top, infatti aiuta a incurvare le ciglia verso l’alto, regalandoti uno sguardo da cerbiatta.

Impara a usarlo nel modo giusto per inserirlo nella tua routine make up: tienilo vicinissimo all’attaccatura delle ciglia, stringendo con delicatezza, poi applica il mascara. Infine regalati il tocco finale piegando solamente le punte. Non dimenticare di scegliere con cura il mascara. Sei indecisa fra quello allungante, incurvante o volumizzante? Usali tutti e tre e le tue ciglia prenderanno finalmente vita!

Dopo aver applicato questo prodotto fai come Audrey Hepburn: usa un pettine per rimuovere eventuali grumi e per aprire le ciglia. Ti basterà usare lo scovolino di un vecchio mascara, appositamente lavato e pulito.

Se le ciglia sono importanti per replicare il make up di Valentina Ferragni, le sopracciglia non sono da meno. Per averle perfette prova la soap brows, la tecnica rubata ai backstage delle sfilate di moda. Dunque armati di pettinino e passalo direttamente sulla saponetta, poi pettina con delicatezza le sopracciglia, fissando tutti i peletti. Infine completa il trucco occupandoti delle labbra. Per avere un effetto naturale e very glam realizza uno scrub e applica un buon lipbalm che renderà la tua bocca morbidissima. Poi definisci i contorni usando una matita nude e termina con un filo di gloss. Il trucco in più per rimpolpare le labbra? Aggiungi una quantità di prodotto in più al centro del labbro inferiore e proprio in prossimità dell’arco di Cupido.