P er creare il perfetto trucco occorre un primer occhi che permetta al makeup di aggrapparsi alla pelle, letteralmente. Un beauty trick fondamentale per ottenere la massima resa da ombretti e smokey eyes, assicurandoti un trucco occhi davvero a lunghissima tenuta. E senza sbavature.

Le regole per creare un makeup davvero perfetto sono poche e semplici. Una delle più importanti? Utilizzare sempre un primer occhi o, almeno, farlo quando hai in previsione di giocare con l'ombretto. In fondo, lo sai: utilizzare un primer viso è utile per uniformare l'incarnato e correggere le imperfezioni, assicurandoti un makeup davvero long lasting. E, naturalmente, lo stesso vale per un primer per gli occhi. Attenzione, però: il contorno occhi è una zona delicata, che necessita solo ed esclusivamente di prodotti specifici. La pelle dell'area perioculare, infatti, è molto sottile e delicata, con esigenze specifiche e, per questo, occorrono formulazioni appositamente studiate per prendersene cura. Senza considerare che per gli occhi occorre una texture luminosa, che non appesantisca la palpebra.

Base occhi: cos'è?

In crema o sotto forma di lozione, il primer occhi si comporta come una vera e propria base adatta a prolungare la durata del makeup e preparare la pelle al trucco. In particolare, il primer occhi è fondamentale per truccarsi bene: aiutando il makeup ad "aggrapparsi" alla pelle, infatti, evita che ombretto e eyeliner finisca nelle pieghe dell'occhio, mettendo in evidenza le rughe. Creare una base occhi, inoltre, è un ottimo aiuto anche in caso di palpebra oleosa. In questo caso, infatti, il primer agisce mantenendo la pelle asciutta, specie se combinato con un velo di cipria. L'effetto è una vera e propria barriera sulla palpebra, che ti permetterà di stendere l'ombretto senza paura e di evitare fall out e rughe in evidenza.

Tipologie di primer per gli occhi

Naturalmente, esistono molti tipi diversi di primer occhi, adatti a soddisfare ogni esigenza. Formulazioni idratanti, levigante o antirughe, ma anche versioni colorate che possono coprire le macchie e mettere in risalto le sfumature dell'ombretto. Se hai una palpebra tendenzialmente oleosa, poi, puoi provare con con un primer dal finish opacizzante o illuminante. I formati migliori? In stick o in crema, facili da applicare e sfumare.

I migliori primer occhi per creare una base trucco 1/10 Prime Time Eyelid Original Restage Primer di bareMinerals unisce una

texture setosa e leggera, progettata per prolungare la tenuta degli ombretti, a un finish compatto e uniforme. Agendo sul sebo in eccesso, dona alle palpebre per dare un aspetto fresco al trucco. 2/10 I Love Colour Intensifying di Essence è la base per ombretto che rende il trucco più luminoso, ne prolunga la durata e ne intensifica il colore. La texture in crema, inoltre, è adatta anche per essere indossata da sola. 3/10 Neutral Eye Base è il primer occhi di Kiko che migliora la durata dell'ombretto grazie alla sua azione fissante. Una texture cremosa, che favorisce la stesura dell'ombretto, prolungandone la durata nel tempo. La sua leggera pigmentazione, inoltre, neutralizza il tono delle palpebre enfatizzando il colore dell'ombretto. 4/10 Un primer innovativo che mantiene fresco e vibrante il makeup occhi: Prep + Prime 24-hour Extend Eye Base di Mac unisce una formula resistente all'umidità e al sudore a una texture confortevole e leggerissima. 5/10 Dalla textrue cremosa e super aderente, Take Control Eye Primer

di Wycon si fonde con la pelle, preparando la palpebra all’applicazione degli ombretti e amplificandone la tenuta. Aderendo perfettamente alla palpebra, inoltre, annulla i sottotoni della pelle, esaltando il colore del trucco. 6/10 Primer Potion è la base per ombretto di Urban Decay che offre una durata fino a 24 ore, aiutando l'ombretto a non depositarsi nelle pieghe.

Grazie all'innovativa tecnologia a base di polimeri che nasconde le imperfezioni, prepara le palpebre per una tenuta dell'ombretto davvero extra.

7/10 Photo Finish 24 Hour Shadow Primer permette all'ombretto di resistere fino a 24 ore. Resistente all'umidità e al sudore, lascia il colore intatto. 8/10 Coprente, leggermente aranciato e ad asciugatura rapida, il primer occhi di PuroBio Cosmetics migliora e prolunga la durata del makeup occhi. Il merito è della texture cremosa, arricchita da olio di oliva e burro di karitè, che idrata il contorno occhi. La leggera pigmentazione, poi, contrasta le occhiaie e uniforma il colore della palpebra. 9/10 Una base per ombretto che aiuta a fissare il trucco occhi come Eyeshadow Base di Natasha Denona è perfetta per sfumare facilmente gli ombretti e preserva la luminosità dei colori. 10/10 Smudge Proof Eyeshadow Base è l'ombretto a tenuta perfetta di Nars che fissa i colori e ne conserva l'intensità. In questo modo, il trucco si mantiene intatto per tutto il giorno. PREV NEXT

Primer occhi: come si usa?

Stendere il primer occhi è incredibilmente facile. Per farlo, ti basterà utilizzare i polpastrelli e picchiettare leggermente il prodotto sulla palpebra. In alternativa, puoi provare con un pennello apposito, per essere ancora più sicura che il risultato sia uniforme. Vuoi assicurarti una resa davvero impeccabile? Ricorda di preparare la pelle utilizzando il contorno occhi, ma lascia alla crema il tempo di assorbirsi perfettamente. Se hai una palpebra particolarmente oleosa, inoltre, prova a utilizzare il primer in combinazione a un velo di cipria: l'effetto sarà long lasting e a prova di sebo in eccesso.