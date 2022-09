La perfezione? È l’HD make up. E per farlo devi seguire questi consigli

V uoi sfoggiare anche tu un trucco super definito e dall'effetto wow assicurato? Prova con l'HD make up, la rivoluzione beauty per un trucco a prova di flash e un aspetto da dieci e lode

Quando si tratta di make up nulla deve essere lasciato al caso. Soprattutto se si vuole ottenere un effetto definito ma allo stesso tempo naturale e che trasmetta leggerezza e luminosità. Insomma, un beauty look e un trucco perfetto e che ti assicuri una pelle come l’hai sempre sognata. Come quella che puoi ottenere con HD make up.

Un trucco ad alta definizione che si basa sull’utilizzo mirato di un prodotto amico e alleato della tua bellezza, il fondotinta. Ma non uno qualunque. Perché per ottenere un HD make up coi fiocchi è importante optare per un prodotto HD. Ovvero che abbia delle specifiche caratteristiche che lo distinguono dai classici fondotinta che usi abitualmente.

Per prima cosa, infatti, i fondotinta HD hanno una maggior effetto coprente, modulabile a seconda dello strumento con cui lo si stende (spugnetta, pennello, dita ecc.). Ottenendo un risultato più omogeneo e con una copertura ad hoc, che è comunque maggiore rispetto ai classici prodotti;

L’effetto finale dell’HD make up, poi, pur essendo definito risulta molto naturale senza mai essere pesante e/o eccessivo e dura molto più a lungo. Questa tipologia di make up, infatti è pensata per fissarsi alla pelle, garantendo un’ottima durata e una prestazione da dieci e lode.

Ma come si fa ad applicare e creare un HD make up davvero impeccabile? Per questa tipologia di trucco è sconsigliato l’utilizzo della spugnetta, poiché potrebbe assorbire troppo prodotto e impedire di ottenere il risultato desiderato. Ottimi, invece, i classici pennelli e le dita, perfetti per stendere il make up in modo preciso e definito.

Ma attenzione, perché se da un lato l’HD make up è in grado di donare un aspetto e un incarnato a prova di lente di ingrandimento, dall’altro è anche vero che non è adatto a tutti i tipi di pelle. Per chi ha la cute secca, infatti, non è l’ideale. E questo perché avendo un finish opaco potrebbe far risaltare eventuali pellicine, screpolature o i segni tipici di questo tipo di carnagione. Ottimo invece per le pelli miste, normali o grasse (anche se in questo ultimo caso la fluidità del prodotto può creare qualche problema per cui è sempre meglio rifinire il tutto con un po' di cipria o applicare prima un primer).

Insomma, se anche tu vuoi provare a sfoggiare un beauty look simile a quello delle modelle a prova di luci e flash dei fotografi, devi assolutamente optare per l’HD make up e il suo strepitoso effetto definito e super cool.