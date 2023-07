Sì, anche Paris Hilton cede al Barbiecore, tra pink e ciglia lunghissime

S educente, rosa, delicato ma assolutamente cool. In una parola il trucco Barbiecore sfoggiato da Paris Hilton, il trend beauty da copiare subito

Possiamo ben dirlo, il fantastico e super pink mondo di Barbie ha davvero conquistato tutte, celeb comprese. Perfino colei che di mode e trend ne ha creati a raffica. E che, tra ciglia extra long e un trucco nei toni del rosa da capogiro, si è lasciata andare al Barbiecore in una versione tutta da copiare. Perché sì, complice la bambola più famosa del mondo, il rosa è il colore dell’estate ma saperlo portare come Paris Hilton è tutta un’altra cosa.

Un trucco delicatissimo ma che, allo stesso tempo, segue perfettamente il mood pink dettato dal Barbiecore. La tendenza globale del momento che sta spopolando in ogni ambito e declinazione possibile. E quando si tratta di makeup da davvero il meglio di sé. Proprio come ci mostra la bella Paris con il suo ultimo beauty look assolutamente da copiare.

Un makeup che parte dalla base, che deve essere uniforme e luminosa, applicando un buon fondotinta e un blush. Alleati beauty utili per donare al viso un colorito naturale, omogeneo e con dei punti luce ben calibrati a rendere il tutto più armonioso e dall’effetto baciata da sole delicato e armonioso.

Una volta creata la vostra base ecco che arriva il momento di sfoggiare il vostro rosa migliore, stendendo un ombretto rosato sulle palpebre da unire a una piccola punta di shimmer al centro della palpebra e dal risultato super luminoso. E rifinendo il tutto con una generosissima passata di mascara volumizzante sulle ciglia. Per allungarle e portarle ad essere extra long come quelle sfoggiate da Paris Hilton.

In alternativa (e assolutamente consentito nel vostro makeup in chiave Barbiecore) potete optare per delle ciglia finte in versione extra long. Per uno sguardo seducente e ammaliante con il minimo sforzo. Un tocco di rossetto rosa o nude e una leggera passate di gloss sulle labbra e il vostro makeup in mood Barbiecore è pronto per essere sfoggiato in tutta la sua bellezza.

Se poi volete rendere il tutto ancora più pink, non vi resta che indossare i vostri abiti e accessori rosa. Il colore più cool della stagione e che vi farà entrare nel mondo di Barbie con uno stile e un beauty look davvero impeccabili.