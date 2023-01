R icci e make up favolosi: Paola Turani ci svela il beauty look più cool di questo inverno!

Bella, anzi bellissima, Paola Turani ci regala un beauty look eccezionale con ricci ribelli e un make up da vera diva. L’influencer ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che raccontano un evento dedicato ai segni zodiacali. Per omaggiare il suo segno, ossia il Leone, Paola ha deciso di optare per un hairstyle selvaggio e chic.

La modella ha infatti sfoggiato i suoi favolosi ricci, anticipando, ancora una volta, le tendenze dei prossimi mesi che promettono chiome libere e ribelli nel segno della naturalezza. I capelli ricci d’altronde hanno un fascino inconfondibile e quelli di Paola Turani sono assolutamente perfetti. Voluminosi e vaporosi, hanno un aspetto leonino che non passa inosservato.

Il suo segreto? Una perfetta haircare routine per averli sempre definiti, sani e nutriti. Passaggi che prevedono l’uso di balsamo e maschera, ma anche leave-in, plopping e ovviamente il diffusore. Solo in questo modo è possibile fornire a ogni riccio il supporto giusto, strutturandolo e definendolo. Il risultato è una chioma lucente e splendida che si adatta a ogni look e che rende onore ai capelli lunghi ricci – super naturali – di Paola Turani.

Il bello dei curly hair è che consentono di sperimentare, come ci insegna proprio l’influencer. Affezionata a una tinta castano scuro con sfumature cioccolato, Paola ci ha spesso svelato quanto i ricci possano essere versatili e mai noiosi, l’ideale per chi cerca una piega che resista per giorni. In passato l’abbiamo vista sfoggiare la sua chioma con una mezza coda o un semiraccolto, aggiungendo accessori in stile anni Novanta. L’hairstyle più bello però resta quello mostrato su Instagram con i capelli vaporosi e sciolti.

Merito anche del trucco scelto dalla Turani: uno smokey eyes che mette in evidenza lo sguardo e labbra nude. Paola, proprio come Chiara Ferragni, è una grande fan dello smokey eyes, che spesso utilizza in versione cat eye e puntando sul grigio antracite, ideale per mettere in risalto le sue iridi azzurre. Per un risultato ottimale è fondamentale sfumare alla perfezione il colore servendosi di un pennellino mini-cupola, sia nella zona interna che in quella esterna dove si trova la linea dell’eyeliner. Il mascara poi è un must da non dimenticare per ciglia definite, lunghe e scure. Per completare il make up di Paola Turani non possono mancare illuminante e labbra nude con un pizzico di gloss per dare volume. Il risultato? Stupefacente!