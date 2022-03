N ude, colorate, opache o all'insegna dei glitter? Le migliori palette occhi del 2022 sono dei veri e propri must have a cui dire di no è impossibile (e di certo noi non ti fermeremo)

Più ne abbiamo, più ne vogliamo. Inutile negarlo: le palette occhi migliori per il 2022 sono in cima alla nostra shopping list. E sì, hai letto bene non parliamo di wishlist ma di shopping: in solitaria o in compagnia poco importa, quella palette occhi appena uscita deve assolutamente entrare nella tua collezione di make-up.

Dalle limited edition passando per le classiche nude adatte a ogni occasione fino ai veri e propri pezzi da collezione che ogni make-up lover deve avere: qui una selezione delle palette più belle senza dimenticare le mini size e i quad perfetti da tenere nel beauty e le proposte low cost ed economiche.

Gucci, Palette Beauté Des Yeux Floral

Da chiusa riporta alla mente uno scrigno di un tempo e, una volta aperta, svela tutti gli ombretti imperdibile della collezione firmata Gucci. Una lussuosa palette di ombretti morbidi e super scriventi già dalla prima applicazione. Una serie di colori, tra opachi, metallici e satinati, questi ombretti permettono di creare tantissimi look per numerose occasioni.

Mulac Cosmetics, ANARCHYGLAM palette

Ombretti super scriventi dalla texture piena e setola: questa palette è imperdibile se ancora non hai una collezione completa di sfumature nude. Una palette perfetta per gli occhi verdi e gli occhi azzurri grazie ai toni aranciati e con sottotono rosso, permetterà di creare look luminosi grazie ai shimmer eyeshadow contenuti al suo interno.

Sephora, Pocket palette

Mai rinunciare a una mini palette da beauty case: questa firmata Sephora è il perfetto kit da avere sempre in borsa e per i week end fuori porta. Sei mini eyeshadow, mixati tra shimmer e matte, che permetteranno di creare sia look da giorno che da sera. Quattro referenze ispirate ai colori e alla luce del sole nei vari momenti della giornata, proprio come la Twilight gleam e le sue tonalità viola e porpora ispirate al crepuscolo.

RVB LAB THE MAKEUP, Pretty Baby Eyeshadow

Un quad di ombretti in limited edition pensato per illuminare qualsiasi sguardo: questa palette occhi offre tonalità estive di diverse intensità in modo da poter realizzare make-up profondi e ricercati. Colori pieni e facilmente sfumabili, dal finish mat e perlato effetto 3D, arricchiti da texture morbide e facili da stendere.

Dior, 3 Couleurs Tri(O)Blique

Le sfumature oro e bronzo richiamano subito alla mente le sere d'estate e il motivo impresso Dior Oblique la rendono un vero e proprio oggetto da collezione: se cercate la palette occhi perfetta sia per chi ha gli occhi verdi, ma anche marroni avete trovato la giusta soluzione.

Nabla, Read My Mind Palette

16 tonalità che daranno vita a infiniti look. Questa palette è stata pensata e realizzata proprio per rispondere alle esigenze quotidiane di chzusuqe: sia da chi è alle prime armi sia dalle mani più esperte. 4 linee cromatiche, divise in altrettanti quad, che permettono di creare look moderni e ultra glam o suggeriscono idee sfumature con cui giocare.

Natasha Denona, Pastel Palette

La primavera non passa solamente dagli alberi in fiori e dalle temperature che si alzano, ma anche dai colori pastello che tornano a far vibrare le palette più cool dell'anno. Proprio come questa composta da 15 ombretti diversi sia per colore che per finish, l'ideale per chi vuole osare sempre.

e.l.f. Cosmetics, Cookies 'n' Dreams Eyeshadow Palette

Mini è meglio. E lo è ancor di più quando si giova con colori fuori dagli schemi. Questa palette farà innamorare chiunque sia alla ricerca di palette occhi economiche adatte agli occhi marroni. E se invece ami il tono su tono questi colori algidi faranno innamorare anche gli sguardi più chiari.

Valentino Beauty, Color Flip Eye Palette

Più di una semplice palette: un vero e proprio pezzo da collezione fin dal packaging esterno che la rende una palette da esporre e ammirare. Questo doppio quad, che si sfoglia come un libro di favole, permetterà di creare look drammatici e neutri alternando con sapienza gli ombretti contenuti al suo interno.

Kiko Milano, Blossom Beauty Enchanting Eyeshadow Palette

6 ombretti multi finish: mat, metallico e marmorizzato compongono questa palette che è un vero e proprio inno alla primavera (come la limited edition in cui è contenuta). Qui sono i marroni a farla da padrone, proprio come dettano i trend del momento.

Diego dalla Palma, My Dreams Eyeshadow Palette

È sempre il momento giusto per un tocco di rosa. E lo è ancor di più quando si mixa a tonalità più scure come il prugna e si illumina grazie alle scintillanti vibes dell'argento. La formula a elevata aderenza renderà questi ombretti ancora più unici.

Too Faced, Major Love eye palette

Amati sempre e comunque. Questa palette occhi si discosta molto dalle altre proposte per il 2022: la gamma cromatica, infatti, vira sui toni del verde e dell'oro. Una scelta audace, ma che permetterà di dare libero sfogo alla fantasia e ai pennelli.

Primark Beauty, Twilight palette

Gli elementi naturali diventano ispirazione per questa palette occhi low cost che fa parte di una limited edition dedicata alla Luna. Texture e colori si alternano tra loro non solo per la resa sugli occhi, ma anche per il loro aspetto all'interno della palette. Ammaliante.

Makeup Revolution, Power Eyeshadow Palette 90's Baby

Un tuffo negli anni '90 non si nega mai a nessuno e questa mini palette è così bella e iconica che non poteva mancare tra i pezzi dell'anno. Sfumati o bold questi colori ti riporteranno indietro con la mente e noi ne siamo grandi fan.

NYX Cosmetics - Ultimate Queen Shadow Palette

Una palette dedicata a tutte le carnagioni grazie ai mix di colori, opachi e metallici, che si sposano perfettamente con ogni tono e sottotono. Ben 40 tonalità, da fredde a calde, che risponderanno a ogni esigenza e a ogni situazione: da non perdere.