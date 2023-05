C lean make up e onde extra morbide: Lily Collins ci regala una delle tendenza che ha conquistato le star di Hollywood

Il nuovo look di Lily Collins è un omaggio alla bellezza naturale, con onde morbide e viso extra clean. L’attrice e protagonista di Emily in Paris è una grandissima fan di questa nuova tendenza che sta spopolando fra le star di Hollywood.

Il make up effetto flawless è sempre più di moda e ha conquistato modelle, influencer e celebrity di Instagram. Fra le portavoci di questo movimento c’è senza dubbio Lily Collins. L’attrice va pazza per il trucco naturale e quando è fuori dal set non perde occasione per dimostrarlo. Nell’ultimo scatto pubblicato sui social sfoggia una chioma con morbide onde, pelle luminosa e trucco very natural.

Per ottenere questo effetto basta seguire alcuni semplici step. Per prima cosa è essenziale prendersi cura della pelle, idratandola al punto giusto con siero o crema, ma anche contorno occhi. I trucchi applicati su un’epidermide non idratata infatti hanno una resa peggiore: parola di make up artist. Dopo aver coccolato la pelle del viso è il momento di passare al trucco. La base è essenziale per creare un clean make up, perciò scegli i prodotti giusti e dedica a questa fase il tempo necessario.

Non esagerare con le quantità, ma opta per un ottimo correttore da usare su contorno occhi ed eventuali imperfezioni. Poi applica un fondotinta leggero per uniformare la tonalità della pelle, ricordandoti di scegliere sempre un colore che si avvicini il più possibile a quello del tuo incarnato. Punta su un illuminante in crema, da passare solo sugli zigomi, sfumandolo con attenzione. Terminata la base passa alle sopracciglia. Pettinale al meglio e fissale con il gel, sfruttandole, come fa Lily Collins, per “aprire” lo sguardo.

Le ciglia dell’attrice sono lunghissime e folte. Merito di un ottimo piegaciglia, da usare prima e dopo aver applicato il mascara allungante. Per labbra naturali e stupende tampona una piccola quantità di rossetto liquido sulla zona centrale della bocca. Vuoi un effetto ancora più wow? Usa lo stesso prodotto come blush, sfumandolo con il polpastrello oppure un pennello per un effetto super naturale e chic. Infine non dimenticare mai la cipria. Applicala usando un pennello piccolo e solamente dove è necessaria: fra le sopracciglia, ai lati del naso, sul meno, sulla fronte e nella zona naso-labiale in prossimità dei solchi. Non esagerare con le quantità, ma tampona gli eccessi come gesto finale.