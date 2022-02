G li occhi neri sono ricchi di fascino. Profondi e scuri, si prestano a essere valorizzati con ombretto e eyeliner e, soprattutto, con colori inaspettati. Sgargianti e vitaminici o soft e dark, le combinazioni per mettere in risalto le iridi molto scure sono davvero tantissimi. Quale sarà il tuo preferito?

Gli occhi neri sono una vera e propria rarità, ecco perché devi approfittare del trucco per valorizzare questa tua caratteristica davvero unica. Un colore difficile da gestire, per certi versi: l'iride nera, infatti, potrebbe persino confondersi con la pupilla, rischiando di rendere lo sguardo poco profondo. Ecco perché il trucco per gli occhi neri dovrà occuparsi di come ingrandire l'occhio e renderlo luminoso e accattivante. I migliori alleati sono, naturalmente, ombretti colorati e eyeliner, adatti a creare un trucco occhi vivace o polveroso, drammatico o molto naturale. A completare il makeup, naturalmente, non potranno che essere un paio di ciglia lunghissime - ottenute con il mascara o con delle extension ciglia - che possano incorniciare gli occhi neri e aprire lo sguardo, amplificando l'effetto di graphic liner e smokey eyes.

Occhi neri: il makeup naturale e nude

Gli occhi neri sono già bellissimi, ecco perché per valorizzarli è sufficiente utilizzare un ombretto nude e molto naturale. L'effetto è molto sofisticato, adatto a catturare la profondità delle iridi scure. Niente effetti eccessivamente sfumati: gli ombretti nude, infatti, sono perfetti per essere portati a tutta palpebra, accendendo gli occhi con una nota di colore molto leggera.

Il trucco con eyeliner per le iridi scure

L'eyeliner è l'alleato giusto per esaltare gli occhi scuri. Realizzare una linea sottile con una leggera punta, infatti, è il modo migliore per valorizzare lo sguardo e, soprattutto, gli occhi molto grandi. Per dare maggior profondità agli occhi scuri, non dimenticare di sfumare la parte più esterna dell'eyeliner e colorare con attenzione la rima interna delle ciglia, per creare una cornice perfetta. L'ultimo dettaglio è un tocco di luce, magari nell'angolo interno dell'occhio.

L’oro è la nuance perfetta per gli occhi neri

Una nuance calda e particolare come l'oro è perfetta per realizzare un trucco occhi neri sofisticato e luminoso. Puoi sceglierlo per creare un makeup sfumato o per dare vita a un effetto color block. Nel primo caso, prova ad applicare diverse tonalità di oro, scurendo leggermente l'angolo esterno dell'occhio e lasciando la tonalità più brillante per quello interno, dando maggior profondità allo sguardo.

Il nero per valorizzare gli occhi scuri

Se pensi di non poter utilizzare dei colori scuro per valorizzare gli occhi neri ti sbagli. L'ombretto nero, infatti, è perfetto per creare un trucco smudge e dall'effetto sbavato, l'ideale per sottolineare tra l'iride e la sclera dell'occhio. Vuoi aggiungere un tocco particolare? Prova con un leggero effetto allungato e un finish wet.

Le sfumature di rosa per mettere in risalto gli occhi neri

Per non appesantire lo sguardo con il makeup, la scelta migliore è provare con sfumature chiare e leggere come il rosa. Tutto ciò che devi dare, in questo caso, è scegliere la sfumatura che preferisci: dal pesca, la rosa baby fino al cipria, dovrai semplicemente usare il colore per valorizzare la palpebra mobile.

La matita azzurra per creare il contrasto giusto

Perché non concentrare il colore nella rima cigliare inferiore e creare un contrasto con un ombretto nero? In questo caso, la scelta più originale è optare per una matita azzurra e dalla sfumatura accesa, che possa accendere le iridi scure creando un punto luce colorato e originale. Aggiungi un tocco di mascara e il gioco è fatto.

Occhi neri: l'ombretto rosso per esaltarli

L'ombretto rosso è un vero portento per accendere gli occhi scuri. Una nuance vitaminica, capace di farsi notare e brillare a contrasto con le iridi scure. L'effetto è sempre bellissimo, indipendentemente dalla sfumatura di rosso che sceglierai. Il nostro consiglio? Optare per una tonalità brillante, da abbinare al rossetto.

Come valorizzare le iridi nere con un makeup azzurro

Se ti piacciono colori lucenti e toni freddi, il perfetto makeup elegante da provare sugli occhi scuri è azzurro polvere. Prova un ombretto polveroso e color pastello, adatto a dare luce e profondità allo sguardo. Trattandosi di una nuance particolare, il modo migliore per sfoggiare un ombretto di questo tipo è creando un effetto floating, posizionando il colore sulla palpebra superiore.

Ciglia maxi per aprire lo sguardo

Il segreto per avere occhi scuri bellissimi? Puntare tutto sulle ciglia. L'ideale è optare per ciglia finte e lunghissime, da applicare sulla rima superiore. Per rendere l'effetto ancor più drammatico, poi, utilizza un velo di ombretto nell'angolo esterno dell'occhio: gli occhi scuri risulteranno più grandi.

Bianco e nero a contrasto nel trucco occhi

Con un ombretto bianco perlato sarà facile creare un trucco per occhi scuri che esalti davvero l'iride. In questo caso, l'ideale è distribuire omogeneamente l'ombretto, creando un velo di colore leggerissimo. Per rendere il contrasto ancora più netto, poi, utilizza una matita nera per riempire gli spazi tra una ciglia e l'altra, rendendo lo sguardo più profondo.

L'ombretto marrone matte per intensificare lo sguardo

Agli occhi scuri serve una vera e propria cornice per poter brillare. Ecco perché l'idea migliore è scegliere un ombretto marrone e matte per realizzare un trucco ad effetto lifting. Prova creando una sorta di cut crease monocromatico, scurendo leggermente la piega dell'occhio e lasciando il resto della palpebra più chiaro e sfumato.

Lo smokey eyes verde per gli occhi neri

Cerchi un makeup sofisticato per i tuoi occhi scuri? Tutto ciò che ti occorre è un ombretto verde. La cosa migliore è creare un effetto sfumato, che abbracci l'iride e sottolinei l'occhio, facendolo apparire più grande. La scelta del finish è indifferente: il matte, infatti, renderà il trucco couture, mentre glitter ed effetti metallizzati potranno conferirti un'aura più pop.

Ombretto occhi neri: grigio e shimmer

Gli occhi scuri hanno bisogno di luce. Ecco perché dovresti davvero affidarti a un ombretto grigio antracite arricchito da glitter e particelle riflettenti. Trattandosi di un colore molto intenso, la cosa migliore è utilizzarlo unicamente sulla palpebra mobile, allungando l'ombretto verso l'alto e l'esterno, per ottenere uno sguardo da gatta.

Il trucco occhi con eyeliner arancione

Avere gli occhi scuri significa poter reggere nuance difficili come l'arancione. Magari da sfruttare per creare un graphic liner che lasci tutti a bocca aperta. In questo caso, puoi davvero liberare la fantasia e trovare la forma che più valorizza i tuoi occhi, lasciando che la linea dell'eyeliner si libri ovunque tu voglia.

La matita azzurra shimmer per sottolineare gli occhi neri

Perché non provare una matita azzurra per truccare gli occhi scuri? L'ideale è scegliere una nuance che abbia in sè una punta d'argento, per accendere l'iride e incorniciarla con un colore inusuale. Per rendere l'effetto ancora più particolare, poi, puoi scegliere di utilizzare la matita unicamente sulla rima inferiore, creando un effetto upside down.