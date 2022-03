Nude e retrò: il beauty look di Millie Bobby Brown ai Bafta è un viaggio nel tempo

I spirazione make up per un look semplice ma di sicuro effetto? Ecco il beauty look di Millie Bobby Brown, un mix di eleganza a fascino retò tra pizzi, velluto toni nude

Una serata magica quella dei Bafta 2022 (i premi della British Academy of Film and Television Arts). E non solo perché anticipa la scintillante e attesissima nottata e premiazione degli Oscar. Ma anche perché vede sfilare sul suo celebre red carpet una carrellata di celeb dai look assolutamente unici e da copiare. Uno fra tutti il beauty look di Millie Bobby Brown.

Il motivo? Il mix raffinato che ha saputo creare unendo un make up nude, a un hair style sofisticato ed elegante. Il tutto reso ancora più cool dall’outfit in total black di velluto e pizzo dai richiami retrò. E che insieme alla sua eleganza e al suo charme hanno garantito alla giovanissima e talentuosa attrice di Stranger Things di essere una delle donne più ammirate della serata. Il tutto puntando sulla semplicità.

Perché sì, nonostante l’abito di Louis Vuitton abbia catalizzato l’attenzione sull’attrice (il nero vince sempre) ciò che davvero l’ha distinta e resa assolutamente strepitosa è stato il make up. Il beauty look di Millie Bobby Brown, infatti, è un tripudio di semplicità, puntando sui toni del nude e mettendo in risalto in modo assolutamente naturale i suoi splendidi lineamenti.

Con un solo filo di trucco a risaltare l’incarnato e le gote. Un ombretto applicato a modi smokey eyes ma dalle nuance rosate e sfumato in modo leggero. E un rossetto della stessa cromia a impreziosire le labbra. Con una passata di matita a contrasto, creando un leggerissimo overlining dall’effetto super cool. Per un trucco minimal, sofisticato e assolutamente irresistibile.

Ma non è finita qui, perché nel beauty look di Millie Bobby Brown spicca anche l’acconciatura. Che come l’abito richiama a un mood retrò e all’eleganza raffinata dei tempi passati. E che, anche grazie alla frangia a tendina sapientemente aperta a metà (mettendo grande risalto alla linea centrale della chioma), dona ancora maggior luce al volto. Incorniciandolo e rendendolo il vero protagonista della passerella.

Una serie di accorgimenti e dettagli di stile riuscitissimi e ben calibrati che garantiscono al beauty look di Millie Bobby Brown un posto d’onore tra i più ammirati e fotografati della serata dei Bafta 2022 appena conclusa. E che siamo certi verrà copiato a più non posso da tutte le amanti del make up nude e dello stile retrò.