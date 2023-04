No makeup: sì, anche Elodie si mostra al naturale

L a tendenza del no makeup ha conquistato anche lei. Senza trucco Elodie è davvero magnifica e, anche questa volta, assolutamente da imitare (e non solo nel beauty look)

Sono sempre di più le celeb che (meno male) decidono di mostrarsi al naturale. Un trend, se così lo vogliamo definire, che ci piace tantissimo e che pone finalmente al centro la libertà di mostrarsi esattamente per quello che si è, fiere, orgogliose e naturalmente bellissime. E se a farlo è anche Elodie, una donna che ha sfoggiato alcuni dei beauty look più cool della stagione e che sa come ispirare ognuna di noi a ogni sua uscita professionale e non, allora possiamo ben dire che sì, il no makeup è la vera tendenza beauty da seguire all’istante.

Un makeup che se c’è, non si vede. E che, come nel caso di Elodie, le permette di mostrare i suoi lineamenti e i colori naturali del volto in tutto il loro splendore. Un no makeup da capogiro, che valorizza a pieno i tratti del volto della cantante e che, anche grazie ai riflessi del sole, le donano un aspetto quasi divino. Tra il reale e l’irreale ma assolutamente cool.

Un no makeup naturalissimo, che c’è ma non si vede, poiché ben calibrato e utilizzato unicamente per prendersi cura di sé e per donare all’incarnato un aspetto uniforme. Nulla di coprente, quindi, e nulla che voglia enfatizzare uno o più punti del viso. Se non la sua interezza ma nella sua versione “nature”.

Se anche voi volete entrare nel mood di Elodie sfoggiando un no makeup da capogiro, quindi, le opzioni sono due. La prima, evitare di applicare qualsiasi tipologia di trucco ma utilizzare semplicemente una crema idratante per il viso (mi raccomando non dimenticate anche il fattore di protezione solare) e un burrocacao per idratare le labbra.

La seconda, prevedendo di applicare, dopo la normale detersione e idratazione del viso, un leggerissimo strato di correttore e/o di fondotinta glowy e leggero. Uno step unicamente per coprire eventuali discromie o imperfezioni, uniformando l’incarnato e donandogli un aspetto più omogeneo. E finendo il tutto con un passata di balsamo per le labbra. L'alleato perfetto per idratare la parte e per regalargli un finish lucido ma senza makeup. Come dire, il massimo risultato ma con il minimo sforzo. Il tocco in più? Fate come Elodie e insieme al vostro no makeup sfoggiate anche la parte migliore di voi. La vostra sicurezza, fierezza e la consapevolezza di essere uniche e splendide sempre e in ogni versione possibile. Con o senza makeup.