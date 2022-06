Il night luxe make up è la tendenza aestetich che ci fa sognare

S e vuoi essere essere glam ad ogni party estivo al quale parteciperai sperimenta il night luxe make up

Dai social network negli ultimi anni si è imposta sempre più la tendenza a make up leggeri che rimandino un’immagine acqua e sapone, adatta alla vita di tutti i giorni. Parallelamente però, almeno secondo gli ultimi movimenti di TikTok e Instagram, sta tornando in auge anche un modo opposto di concepire il trucco, che nelle occasioni glam punta ad essere decisamente più sofisticato. Questo nuovo trend prende il nome di night luxe make up e ogni giorno che passa è sempre più virale, anche grazie agli hashtag #nightluxe che hanno ormai superato le 22 milioni di visualizzazioni.

Se il tuo obiettivo per le sere d’estate è quello di splendere dovresti proprio prenderlo in considerazione.

Cos’è il night luxe make up

Letteralmente “trucco lussuoso da sera” questo termine indica un modo di truccarsi elegante e che si fa notare, seppur senza cadere nell’eccesso.

Secondo diversi creator che stanno portando in auge il trend, il night luxe make up è un'estetica incentrata sulla lussuosa vita notturna urbana e sulla moda che la accompagna. Il periodo storico al quale si ispira è la decade degli anni Venti del Novecento, dove feste glam e sfarzose la facevano da padrone.

Quali sono i punti di forza e come realizzarlo

Le cose che non possono assolutamente mancare in un night luxe make up sono diverse ma indubbiamente la più importante è la luce. La pelle, infatti, deve essere radiosa e per renderla tale è fondamentale partire da un’accurata skincare a base di sieri illuminanti, crema idratante e contorno occhi. Successivamente per la base opta per una BB cream o un fondotinta liquido e non mat. Ultimo step per accendere l’incarnato, l’illuminante, da stendere in grande quantità nei punti strategici e da implementare a un leggero contouring.

Altri capisaldi del night luxe make up sono smokey eyes e labbra laccate.

Per truccare gli occhi inizia dalla stesura dell’ombretto, che dovrebbe essere il più possibile vellutato e pigmentato. Non esiste un colore di riferimento ma sicuramente quelli che meglio si sposano con la tendenza night luxe make up sono blu notte grigio e nero, da applicare insieme a un eyeliner ultra black e a una matita nera, con la tecnica dello smokey. Completa il trucco occhi con una dose abbondante di mascara.

Infine passa alle labbra, scegliendo un colore vibrante come il rosso o il fucsia, ancor meglio se sotto forma di tinta labbra liquida, che garantisce luminosità e lunga tenuta.