Naturale e senza filtro: Deva Cassel ci mostra la bellezza del no makeup

T rucco invisibile e dall'effetto super naturale? Provate a copiare il no makeup di Deva Cassel, un beauty look di cui vi innamorerete all'istante

Semplice, minimale, quasi invisibile. Il no makeup di Deva Cassel è l’ispirazione beauty che stavamo aspettando e che ci fa già batter il cuore. Un trucco che sembra non esserci tanto è fine e basico. E che è in grado di enfatizzare punti del viso ben precisi. Senza esagerare, ma creando un effetto talmente naturale che potrebbe ingannare davvero chiunque. Perfino voi stesse.

Un makeup che non lascia nulla al caso ma che punta sulla più assoluta naturalezza, lasciando che i lineamenti del viso si mostrino in tutta la loro bellezza esattamente per quello che sono. Senza intaccarne il colore naturale e senza mascherarli o coprirli con tonalità diverse dalle proprie. Un makeup assolutamente da copiare, quindi, perfetto per la bella stagione e per ricreare anche su di sé un piacevolissimo effetto no makeup da fai invidia a chiunque. Il tutto in pochissime mosse da vere makup artist.

Per copiare il no makeup di Deva Cassel, quindi, vi basterà uniformare il vostro incarnato, avendo cura di scegliere un fondotinta e un correttore che si abbinino perfettamente ai vostri colori naturali, senza accentuare nessuna zona particolare del viso se non solo le ombre e i chiaroscuri naturali del volto. E magari finendo il tutto con un leggerissimo velo di cipria a fissare il trucco e armonizzare maggiormente il beauty look del vostro viso.

Una volta fatto, è il momento di passare agli occhi che, come nel caso della modella, sanno essere magnetici e penetranti con il minino sforzo. Per raggiungere questo risultato con un no makeup davvero unico, dovrete solo passare sulle palpebre un leggerissimo strato di ombretto nude, distribuendolo in modo uniforme. E finire il vostro trucco occhi con una passata quasi impercettibile di mascara, creando un effetto “vedo non vedo” davvero eccezionale. Labbra al naturale con solo uno strato di lip balm o gloss e il vostro makeup effetto no makeup è pronto per essere sfoggiato e per rendervi le regine indiscusse di ogni momento della vostra vita.