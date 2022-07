Naturale e selvaggia: Victoria De Angelis a Ibiza è l’esempio della bellezza nude

A Ibiza Victoria De Angelis ci regala un look naturale e selvaggio, che non ha bisogno di makeup o gioielli per far risaltare la sua bellezza. Da copiare!

Minimal e selvaggia, Victoria De Angelis ha postato sul suo profilo Instagram una foto delle sue vacanze a Ibiza e il suo stile è già tutto da copiare e sta dettando tendenza.

D'altra parte si sa, almeno in spiaggia, less is more per davvero e basta davvero poco per avere un look super cool senza sforzo.

No makeup e capelli effetto bagnato: la bellezza selvaggia di Victoria De Angelis

Camicia bianca oversize, il pezzo sotto del bikini nero in pendant con lo smalto, due braccialetti argento, no makeup e capelli effetto bagnato: cosa dobbiamo farci, Victoria De Angelis è stilosa anche senza alcuno sforzo e il suo look naturale è un perfetto esempio di quella bellezza nude che spopola in estate.

Basta makeup pesante, che soprattutto in spiaggia non fa bene alla pelle: con il sole e il caldo, lo stile naturale e nude (sempre indossando la protezione solare) la fa da padrone e ruba la scena anche agli outfit più complicati, almeno di giorno.

Ne è la prova Victoria De Angelis che a Ibiza ci dimostra che un look effortless e nude può essere davvero cool e da copiare anche con cose che abbiamo già a casa: basta rubare una camicia dal guardaroba del proprio boyfriend (o di un fratello, amico, papà) e scegliere una base leggera per minimizzare le piccole imperfezioni, burrocacao con schermo solare, un tocco di terra e voilà, un perfetto nude makeup per la spiaggia o la piscina, un po' come il sun inspired makeup.

Per i capelli? Basta una crema (o spray) protettiva per le lunghezze, meglio se effetto bagnato, per mantenere le lunghezze lucide e sane anche sotto il sole: e per chi come Victoria ha la frangetta, un look naturalmente spettinato è la scelta ideale.

E per una rocker come lei, che siamo abituati a vedere spesso con un trucco un po' dark, con eyeliner nero e cat eye, una svolta nude almeno in estate piace davvero e risulta naturale e convincente, nell'attesa di ritrovarla con look molto più glam per la prossima stagione, insieme ai Maneskin.