Naturale e luminoso, il beauty look di Chiara Ferragni è pura freschezza

V oglia di sfoggiare un beauty look all'insegna della luminosità e delle freschezza? Chiara Ferragni ci insegna (ancora una volta) come fare e come essere bellissime in modo naturale

Quando si pensa a un makeup naturale, delicato, quasi impercettibile e dai tratti talmente soft da trasmettere un senso di freschezza immediato, la musa ispiratrice a cui fare riferimento è sempre lei, Chiara Ferragni e il suo beauty look da favola.

Un concentrato di bellezza dal fascino irresistibile ma dai tratti semplici. E un makeup che illumina il volto di Chiara, regalandole un aspetto radioso, elegante e tremendamente affascinante, quasi magnetico. E che, per tutte queste ragioni, è assolutamente da copiare e da cui trarre la massima ispirazione.

Se anche tu ti stai domandando come fare per ricreare anche su di te questo beauty look da dieci e lode, quindi, sappi che non dovrai usare molti prodotti. Ma ciò che dovrai fare è applicarli a regola d’arte. Partendo da un classico fondotinta e correttore, per minimizzare e eventuali imperfezioni e uniformare il tuo incarnato.

Una volta fatto, assicurandoti di non aver tralasciato nessuna parte del tuo volto, contorno occhi compreso, dovrai applicare una leggerissima pennellata di blush o illuminante. Due alleati ottimi per regalare alle tue gote un tocco di luminosità e una radiosità senza fine. Ma sempre avendo cura di non appesantire il tuo beauty look naturale.

Con un ombretto nei toni nude o del pesca (ma leggerissimo) dovrai impreziosire le palpebre, per poi passare un po’ di mascara sulle ciglia e dare una bella pettinata alle tue sopracciglia. E finendo il tutto con uno strato di rossetto nude, sia nella sua formulazioni liquida che opaca, su cui applicare poi un velo di gloss.

E il tuo beauty look naturale e fresco a diretta ispirazione Ferragni è pronto per essere sfoggiato e per ammaliare chiunque ti guardi. Perfetto per ogni occasione, sia per le tue uscite quotidiane che per una serata speciale, in cui la vera protagonista sei solo tu e il tuo beauty look very cool e all’insegna della freschezza.