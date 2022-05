Che sguardo! Natalia Paragoni è l’ispirazione assoluta per l’eyeliner felino

L’eyeliner si conferma il prodotto make up dell’anno e il look proposto dall’influencer è la inspo del giorno da replicare subito

L’abbiamo già detto tante volte, in fatto di make up il protagonista assoluto degli ultimi mesi, e siamo pronte a scommettere anche dei prossimi, è l’eyeliner. Nero, colorato, con stesura classica, grafica, a cat eye e in molti altri modi ancora, fa capolino in quasi tutti i trucchi delle celeb che fungono da ispirazione e dettano le tendenze. L’ultima in ordine di tempo a fornirci l’idea da copiare in vista di una serata estiva con le amiche è Natalia Paragoni, che sfoggia un cat eye da manuale.

Eyeliner in primo piano

Naty in questo beauty look mozzafiato ha deciso di puntare tutto sulla parte alta del volto, scegliendo si stendere l’eyeliner con la tecnica del cat eye, che incastona lo sguardo allungando l’occhio e rendendolo, appunto, molto simile a quello di un felino ammaliatore.

Le particolarità di questo stile sono diverse. La linea è piuttosto sottile e per realizzarla serve una mano ferma quindi se non hai abbastanza dimestichezza con questo prodotto scegline uno in penna molto affilato, più facile da usare ma in grado di garantire gli stessi risultati di un eyeliner liquido. Il colore ovviamente deve essere ultra black.

Come realizzare il cat eye di Naty

Per replicare il beauty look di Natalia prendi l’eyeliner e traccia una linea sottile che ricopra tutta la rima superiore dell’occhio, poi procedi con la codina esterna. Per aiutarti disegna un puntino dove vuoi che il tratto si fermi e congiungilo con la fine della riga, ricordandoti di non esagerare con la larghezza del triangolino perché la peculiarità di questa tecnica è la leggerezza.

L’ultimo step con l’eyeliner consiste nel creare un’altra codina, ma questa volta interna, prolungando leggermente la fine della rima superiore verso il naso.

A questo punto poggia l’eyeliner e con una matita occhi nera traccia una riga nella rima inferiore, congiungendola con i due vertici di quella superiore.

Come completare il make up look

Con un cat eye così protagonista il resto del viso dovrebbe rimanere piuttosto naturale, esattamente come quello di Naty che sugli occhi si è limitata a mixare alcuni ombretti nude e tortora e a stendere una buona dose di mascara sulle ciglia superiori e inferiori.

Un tocco di blush e illuminante sulla pelle, un rossetto nude sulle labbra e il look felino più glam dell’estate è completato.