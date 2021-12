A lla ricerca di idee per il trucco di Natale 2021? Allora siete nel posto giusto!

Come abbinare trucco e outfit a Natale 2021, le idee easy chic

Con le feste di Natale 2021 e Capodanno alle porte, viene naturale domandarsi come abbinare trucco ed outfit per evitare di creare un look esagerato e sopra le righe. Qualsiasi abbinamento improprio rischierebbe di rovinare l'effetto finale. Per regolarsi e scegliere sapientemente sia trucco che abito bisogna seguire alcune accortezze, in modo da esaltare al massimo la propria bellezza.

A Natale scegliere il look giusto rappresenta una parte fondamentale dei festeggiamenti, e tra rossetto rosso, ombretti di svariate nuance e ogni tipo di accessorio per capelli, scegliere l'opzione giusta non è facile. Importanissimo non è quindi solo tener presente il proprio stile e i propri gusti ma anche cosa stiamo indossando, per esaltare il look ed essere le regine della festa.

Outfit e trucco abiti verdi, i colori da scegliere

E se c'è un colore natalizio quello è certamente il verde. Adatto a festeggiare Natale e Capodanno questa nuance si sposa perfettamente con gli incarnati più chiari e con i capelli biondi o rossi.

Ideale per esaltare l'outfit è quindi scegliere un make up occhi dai toni intensi, del verde bosco oppure del blu notte. Mentre per labbra e guance meglio optare per colori "neutri" e tenui, che non caricano eccessivamente l'effetto finale.

Outfit e make-up, abiti bianchi e neri: come truccarsi

Se invece si prediligono i colori più minimal, come il bianco e il nero, scegliere il make-up risulterà più semplice. In questo caso infatti essendo dei colori assoluti è possibile osare maggiormente andando a creare dei trucchi occhi o labbra (sempre uno dei due) più ricchi ed elaborati.

Ideale se volete esaltare la bocca sono i rossetti nelle colorazioni dark, trend che sta spopolando e che vedremo presente per tutto l'inverno 2021/22. Questi colori sono però difficili da applicare, quindi se scegliete un bordeaux o un viola armatevi di pazienza e dedicate qualche minuto alla stesura del trucco.

Oro e argento, gli outfit iconici del Natale

Sono certamente questi i colori più tipici degli outfit natalizi, caratterizzati da paillettes e glitter su cui si riflettono le luci delle feste. L'oro e l'argento sono nuance che, per quanto eccentriche e sfarzose, sono perfette per rendere il proprio outfit assolutamente natalizio e vogliono un trucco che li tenga testa.

Ideali, nel caso dell'argento, sono i colori freddi come il verde e l'azzurro - estremamente di tendenza perché rimandano ai mitici anni '80 - possono essere declinati in texture metallizzate e cromate. Osate quindi con un eyeliner xxl e dalla forma geometrica per esaltare lo sguardo e dargli carattere. Mentre per gli outfit dorati meglio prediligere i makeup occhi ton sur ton, via libera quindi ai marroni, l'oro e il bronzo per smokey eye d'effetto, oppure un cat-eye nero intenso con tanto di ciglia finte.