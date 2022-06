No, non c’è un metal & glitter make up più cool di quello di Dua Lipa

S e ami i colori freddi e impazzisci per il grigio l’ultimo trucco occhi di Dua Lipa è destinato a diventare il tuo preferito di sempre

In estate i make up che vanno per la maggiore sono quelli che si ispirano ai colori del tramonto e che si sposano con l’abbronzatura. Tuttavia non a tutte le ragazze piacciono perché prevedono l’uso di colori caldi che donano un effetto sunkissed.

Se il summer mood tradizionale non è nelle tue corde e sei alla disperata ricerca di qualche idea diversa per le serate estive niente paura, ci ha pensato Dua Lipa a tirare fuori dal cilindro un make up freddo glitter perfetto per party night scintillanti.

Metal e strass: accoppiata vincente

Dua Lipa è una delle cantanti più trasformiste in circolazione, quindi non c’è da stupirsi se ogni sua esibizione si traduce in un evento non solo canoro ma anche precursore di tendenze.

Al suo recente concerto al Lovestream Festival di Bratislava, la celeb si è presentata con un make up piuttosto dark, tutto o quasi giocato sui toni del grigio e del nero, in coordinato con la chioma corvina e la pelle chiarissima.

Al centro del beauty look gli occhi. Per truccarli Dua Lipa ha scelto prima di tutti di affidarsi a una serie di ombretti grigi perlati, mixando in modo piuttosto omogeneo due tonalità: una fredda e più chiara e una che, pur non scaldandosi mai del tutto, nasconde all’interno una punta quasi impercettibile di tortora.

Make up grigio ideale per le pelli chiarissime

Se ambisci ad uno sguardo come il suo, stendi il colore più chiaro su tutta la palpebra mobile, sfumandolo verso le sopracciglia e scaricando il pennello sempre più mentre sali, così da creare un accenno, se pur leggero di smokey eyes.

Prendi poi l’altra tonalità e procedi con la medesima tecnica, insistendo però sulla parte più esterna dell’occhio. Con lo stesso colore ma usando un pennellino sottile e piatto, accentua la rima inferiore, così da incorniciare lo sguardo, aiutandoti anche con una buona dose di mascara, ovviamente ultra black.

Il tocco glam di Dua Lipa, perfetto per una festa estiva super rock, è rappresentato dagli strass strategicamente posizionati all’esterno dell’occhio, in modo da ricreare la forma di un eyeliner grafico.

Completa il beauty look, un rossetto nude matt leggermente rosato ma anch’esso freddo, che si sposa perfettamente con il grigio degli occhi e come il resto del make up ed è perfetto per le ragazze che anche in estate mantengono una pelle di porcellana.