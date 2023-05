Met Gala 2023: tutti i migliori beauty look

T utti i beauty look più belli del Met Gala 2023, la serata in omaggio a Karl Lagerfeld

Come da tradizione, ogni primo lunedì di maggio si accendono i riflettori sull’attesissimo Met Gala.

Ieri sera, in occasione dell’evento più importante dell’anno, il Metropolitan Museum of Art di New York si è trasformato per accogliere la crème de la crème di star e celebrity pronte a lasciare il segno con makeup e look in omaggio a Karl Lagerfeld. È stata infatti Karl Lagerfeld: A Line of Beauty la retrospettiva del Met Gala di quest’anno, il cui tema scelto dalla padrona di casa Anna Wintour è stato un tributo al kaiser della moda e la sua immemore eredità stilistica.

Tra perle, pizzi e look bon ton che rendono onore alle opere più romantiche del direttore creativo di Chanel, il red carpet del Met Gala 2023 è stato un tripudio di fiocchi, gioielli, code di cavallo, bianchi & neri, beauty signature del kaiser e qualche inaspettata sorpresa. Un esempio? Il look da gatto di Doja Cat!

Un perfetto mix di tradizione e celebrazione ricco di eleganza e raffinatezza e, come sempre, un pizzico di follia. Dalla mise bucolica ed etera di Elle Fanning e il trucco color cielo di Emma Chamberlain ai makeup sui toni del nude declinati in tantissime varianti, ecco tutti migliori beauty look avvistati sul red carpet del Met Gala 2023!

Emma Chamberlain

Un makeup abbinato ai toni dell’outfit, quello di Emma Chamberlain. Gli occhi della Global Ambassador di Lancôme si tingono di pervinca e azzurro (sottolineati da una riga di matita nera lungo la rima superiore e inferiore) mentre le labbra sono truccate con un rossetto nude. Infine, un cerchietto della stessa tonalità di celeste dell’abito impreziosisce l’hairstyle caratterizzato da una chioma liscia con riga centrale.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney lascia tutti a bocca aperta con un trucco luminoso rosa tenue. Il makeup occhi, curato da Melissa Hernandez, è stato realizzato mixando due Eye Tint di Armani Beauty (precisamene le shade 10s e 44s per una nuance custom-made su misura) mentre l’acconciatura, realizzata da Glen Oropeza, si sviluppa verticalmente con onde bombshell fissate con un fiocco nero di chiffon a contrasto su una leggera cotonatura.

Dua Lipa

Seconda madrina dell’evento, Dua Lipa sfila sul red carpet con un makeup semplice ma d’effetto: i capelli corvini lasciati sciolti in dolci onde accennate con riga centrale incorniciano il volto illuminato da un eye-liner su toni bianco-argentati con punto luce nell'angolo interno dell’occhio e labbra nude.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski, anche per il Meg Gala 2023, rimane fedele al suo signature look composto da smokey eye leggero e sfumato e labbra nude. Il dettaglio super chic? I capelli raccolti in una coda voluminosa con frangetta corta e fiocco di velluto tra i capelli come ode perfetta alla Chanel di Karl.

Florence Pugh

Curato come al solito da Alex Babsky con prodotti Valentino Beauty, il makeup di Florence Pugh punta tutto su uno smokey eye super dark e sfumato. Nello specifico, i prodotti utilizzati per il look occhi sono il Twin Liner “Black & Nero” e la Flip Eyeshadow Palette, mentre per le labbra rosate e tenui il makeup artist ha optato per il nuovo Liquidrosso Lip Colour 115R. L’attrice infine ha detto addio ai suoi capelli color miele presentandosi sul red carpet con un taglio a zero curato da Peter Lux adornato da un copricapo couture verticale.

Alexandra Daddario

Blush draping sui toni del rosa acceso, cristalli sulle palpebre e labbra nude per Alexandra Daddario. Il makeup, opera di Lottie con prodotti Dior Beauty prende ispirazione dall’abito indossato dall’attrice ed è stato realizzato stratificando due blush differenti (il Rouge Blush 962 e Rosy Glow 001), mentre i capelli, curati da Marty Harper sono lasciati sciolti in onde morbide e glam.

Rihanna

Sotto alla cappa e agli occhiali con ciglia finte applicate Rihanna, che chiude il red carpet in compagnia di A$AP Rocky sfoggiando l’adorabile pancione in un look che reinterpreta le camelie tanto amate da Coco Chanel, svela un trucco luminoso dal dettaglio labbra bold. Creato da Priscilla Ono con - ovviamente - prodotti Fenty Beauty, il makeup si declina in labbra rosso fuoco realizzate con il Lip Paint nella shade Unchensored, un trucco occhi candido ed etereo e illuminante nei punti giusti del viso. Per completare il tutto, i capelli sono raccolti con un torcono laterale wet semiraccolto.

Gigi Hadid

Sguardo intenso per Gigi Hadid, che si presenta al Met Gala con un eye-liner nerissimo e winged adornato da dettagli white e dettaglio di perla under-eye. I capelli, biondo platino, sono semi raccolti sul davanti lasciando libere le lunghezze.

Kristen Stewart

Un look tomboyish quello di Kirsten Stewart, che opta per un makeup leggerissimo e impercettibile (niente ombretto, niente mascara, niente rossetto, nulla) caratterizzato solamente da sopracciglia disegnate drittissime e chioma spettinata.

Jessica Chastain

Cambio radicale e inaspettato di haircolor per Jessica Chastainche abbandona il rosso per puntare su quella che sembrerebbe una parrucca biondo platino indossata per l’occasione. Il makeup, firmato Charlotte Tilbury, si declina in uno smokey eye sui toni del grigio perla e argento realizzato con la Luxury Palette - The Rock Chick, abbinato a un rosa delicato sulle labbra.

Amanda Seyfried

Curato da Lancôme, il makeup occhi di Amanda Seyfried si concentra sui toni del bronzo-rosato e dell’oro che caratterizzano l’abito. Le labbra, disegnate con un intenso rosso scuro sono abbinate a un hairstyle che ricorda il glam anni ’70 con onde voluminose e scolpite.

Elle Fanning

Una moderna Madre Natura romantica e bonne mine: Elle Fanning incanta il Met Gala con un look caratterizzato da blush rosato, lentiggini e eye-liner nero abbinato a una coroncina di piccole margherite che adorna i capelli biondi sciolti e ondulati. Il dettaglio da 10 e lode però è la nail art: le unghie dell’attrice sono infatti ricoperte di pizzo bianco - proprio come il vestito - e si ispirano agli Infamous Gloves di Karl Lagerfeld.

Paris Hilton

High pony tail ispirata a Karl Lagerfeld e intenso smokey ultra black per la bionda ereditiera. Il tutto, completato da labbra glossy e specchiate.

Lizzo

Firmato Charlotte Tilbury, il makeup di Lizzo punta su un eye-liner nero che lifta e allunga lo sguardo e un blush berry. I capelli, raccolti in uno chignon curly presentano una combo riccioli + frangia dritta che ricorda gli anni 2000.

Doja Cat

Doja Cat brought the cat.

Se Choupette, l’amatissima gatta di Karl Lagerfeld, non è potuta essere presente al Met Gala, a renderle omaggio ci ha pensato Doja Cat. Vestita da capo a piedi da Birmano Tortie color crema tempestato di cristalli in un abito Oscar de la Renta, Doja Cat ha trasformato anche il proprio volto - grazie al make up di Malina Stearns ed Ernesto Casillas - in quello di una gatta. A completare l’opera, restano un eye-liner felino (c’era da aspettarselo?) super black, mascara volumizzante e sopracciglia sottilissime appena accennate.