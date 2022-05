A utomatiche, in polvere, da temperare e non solo: le matite per sopracciglia sono davvero tantissime e, qui, troverai le migliori da comprare online

Per uno sguardo che cattura è fondamentale, oltre al make-up, definire e riempire al meglio le sopracciglia. Queste, infatti, hanno la vera e propria capacità di arricchire e completare qualsiasi look e, per farlo, è fondamentale delineare e riempirne la forma. Come? Con le migliori matite per sopracciglia da comprare online.

Che siano automatiche, perfette per chi ha poco tempo, o da temperare, per chi ama il modello classico, fino alle matite con sfumino per un risultato più omogeneo.

Diego dalla Palma

Ottenere un risultato professionale anche a casa è possibile grazie a questa matita per sopracciglia resistente all'acqua di Diego dalla Palma. A renderla unica è la sua consistenza medio/dura, che non solo permette un'applicazione omogenea ma anche un'ottima sfumabilità. Una matita che verrà apprezzata soprattutto da chi ha già confidenza con questo tipo di prodotti per il make-up delle sopracciglia.

Benefit

In cerca di una matita a prova di errore? La Goof Proof Brow Pencil di Benefit è quello che fa per te. Merito della sua formula waterproof che garantisce una tenuta long lasting, ma è allo stesso tempo facilissima da usare. Il plus è dato dalla mina retrattile perfetta sia per definire che riempire l'intera area; lo scovolino, poi, permetterà di sfumare e rimuovere eventuali eccessi.

Anastasia Beverly Hills

Tra le caratteristiche più importanti, e che possono fare la differenza, tra le matite per le sopracciglia c'è sicuramente la tipologia della mina. Ad esempio, la Brow Wiz di Anastasia Beverly Hills, si caratterizza per una punta retrattile extra sottile. Un vero must have per riempiere le zone rade, per natura o per eccessiva depilazione, grazie anche sul finish setoso e al colore modulabile.

Sisley

La Phyto-Sourcils Design di Sisley è un prodotto 3-in-1 in un packaging unico e insolito: uno scovolino per disciplinare, la mina triangolare per definire e aggiungere colore e, infine, un highlighter per definire e illuminare l'arcata sopracciliare.

Il tutto in un packaging unico e costituito da 3 parti diverse, ottimo per chi vuole avere sempre uno strumento di definizione per le sopracciglia anche nei beauty più piccoli.

Estée Lauder

Anche Estée Lauder propone un prodotto 3-in-1: The Brow Multi-Tasker. In questo caso, oltre allo scovolino e alla matita con punta triangolare pensata per definire le sopracciglia con la tecnica del pelo, potrai trovare un piccolo applicatore in spugna intriso di polvere colorata. Questo permettere difissare il colore e aggiungere volume su tutta l'arcata.

Dior

La Diorshow Kabuki Brow Styler è una matita diversa dalle altre, insieme alla sua texture cremosa, è il suo pennello kabuki a setole morbide che permette di sfumare uniformemente il colore. L'extra tenuta, garantita per ben 12 ore, si sposerà perfettamente con la texture in crema che aggiungerà colore e fisserà ogni pelo.

NYX Professional Makeup

La Eyebrow Pencil di NYX Professional Makeup è un vero must have per chi vuole una matita comoda e dalla texture cerosa. La punta a scalpello, caratterizzata da una punta più stretta e una base più ampia, permette di di definire e accentuare la forma naturale delle sopracciglia. La sua formula, poi, renderà superfluo l'uso di una cera o un gel fissante.

Revlon

La matita Fantasy Brow Pencil and Gel di Revlon è un prodotto due in uno dove, da una parte riempie e definisce grazie alla matita colorata, mentre dall'altra fissa e riempie con il gel leggermente tonalizzato. Questo passaggio, infatti, aggiungerà carattere intensificando o donando un effetto più naturale.

