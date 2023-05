Makeup nude, capelli raccolti, sguardo felino: il beauty look di Elodie ai David è super chic

C hic, sensuale, semplice ma d'effetto. Il beauty look di Elodie è un tripudio di eleganza e di luce da copiare subito.

Che Elodie sia un vero esempio di come si possa essere assolutamente affascinanti con il minimo sforzo è cosa piuttosto chiara. Dopotutto non c’è un solo momento in cui la cantante non sappia tirare fuori un’estrema eleganza ma allo stesso tempo una carica sensuale senza eguali. E anche durante la notte dedicata i David di Donatello in cui si è vista consegnare il premio come Miglior Canzone Originale, ce lo ha dimostrato. Sfoggiando un beauty look dai toni nude, semplice, delicato ma strepitoso sotto ogni punto di vista.

Un makeup che ha saputo valorizzare a pieno i lineamenti naturali e il colorito del suo volto, con una sola passata di blush sulle gote a donargli una leggera sfumatura super naturale ed estremamente raffinata. Oltre a una luce incredibilmente piena di fascino.

Ma non solo. Punto forte del trucco di Elodie, infatti, sono stati gli occhi e il suo sguardo intenso. Il tutto enfatizzato da un trucco felino, un tocco di ombretto nei toni delle terra e da un magnetismo che ha incantato fotografi e partecipanti alla serata.

Un beauty look sofisticato, pieno di carisma e che è stato reso ancora più elegante dall’acconciatura scelta per l’occasione.

Elodie, infatti, ha sfoggiato un raccolto particolarissimo. Una sorta di chignon altissimo e tirato, ma con una ciocca di capelli lasciata cadere sul lato sinistro del volto. Un dettaglio perfetto per incorniciare il viso e che ha saputo creare un tocco di eleganza dai tratti retrò e chic assolutamente strepitoso.

Un beauty look da copiare in ogni minima particolarità. E che, nella sua semplicità, è riuscito a imporsi fin dal primo momento. Esattamente come la magnifica canzone interpretata dalla talentuosa cantante e che ha permesso a Elodie di brillare ancora di più in questa notte magica e ricca di emozioni.

Insomma, forse non state per ricevere un David di Donatello ma l’occasione giusta per sfoggiare un beauty look come quello di Elodie può essere qualsiasi altra. Dopotutto non servono eventi speciali per brillare quando lo si può fare sempre.