Nude e vintage: il make up di Zendaya è un tocco romantico da riscoprire

I deale per le occasioni romantiche, perfetto per impegni quotidiani: il make up nude è tutto da riscoprire e da imitare

I tempi dove eye-liner colorati, chili di mascara e rossetti dai colori cangianti regnavano incontrastati tra le tendenze beauty sembrano finiti. Sì perché oggi la migliore alternativa - e anche quella più quotata - è senz’altro quella data dai look nude che evidenziano la bellezza naturale che ci appartiene, come quella che abbiamo visto grazie al make up di Zendaya che ha sfoggiato ultimamente nelle sue apparizioni pubbliche e sui social network.

Un po’ vintage, ma estremamente romantico, il beauty look dell'attrice, cantante e ballerina statunitense è destinato a fare tendenza. E questo non ci stupisce dato che la musa cinematografica è una vera e propria trendsetter in fatto di moda e bellezza.

Il make up di Zendaya tutto da imitare

Giovane, bellissima e unica, Zendaya è tra le celebrities più apprezzate e seguite sui social network proprio per la sua spontanea unicità. Una caratteristica, questa, che non riguarda solo il suo modo di essere o di agire, ma anche i suoi look.

In diverse occasioni, infatti, la splendida attrice, si è fatta notare per i suoi outfit straordinari e decisamente scenografici, con un make up, però, senza eccessi.

È evidente che l’attrice ha capito che per valorizzare il suo aspetto doveva celebrare la naturalezza. E così lo ha fatto con quel make up tutto da imitare.

Perché ci piace il make up di Zendaya?

Il motivo è presto detto: il make up di Zendaya è semplice e nude, ma al contempo sofisticato, elegante e romantico. Motivo per il quale molte star ne hanno già fatto sfoggio. Esaltando con pochi e semplici trucchi le caratteristiche naturali, ne emerge un ritratto di una bellezza di un tempo, quella delle icone vintage.

Imitare questo make up, però, non è solo un modo per sentirci più belle, ma anche per celebrare naturalmente i nostri tratti del viso. La parola d’ordine è sobrietà e non spaventatevi, perché il make up nude sta bene davvero a tutte.

Il make up nude è di tendenza

Il make up è entrato a far parte della nostra quotidianità con uno scopo ben preciso: valorizzare il nostro volto e coprire le imperfezioni (provare il contouring per averne la conferma).

Eppure negli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza che ha raccolto molti consensi e che non vuole più nascondere le imperfezioni ma, anzi, celebrarle, perché sono queste che ci rendono uniche.

Ecco perché il make up nude, in tutta la sua semplicità, piace così tanto, perché permette di fare emergere la bellezza naturale dei nostri tratti somatici. Inoltre è molto semplice da realizzare, non ha bisogno di troppa tecnica e sta benissimo alle donne di tutte le età.

Come ricreare il make up nude

Quando scegliamo di optare per un beauty look al naturale per un’occasione, piuttosto che un’altra, non vuol dire che dobbiamo rinunciare ai nostri prodotti di bellezza.

Il trucco, infatti, c’è ma non è così evidente come nel caso di altri make up. Il risultato ci piace perché non è forzato, non copre e anzi valorizza il volto femminile. Attenzione però, per replicare un make up come quello di Zendaya dobbiamo seguire poche e semplici regole che partono dalla base del trucco che, in questo caso, è di fondamentale importanza.

Come realizzare la base perfetta

Ecco di cosa avete bisogno per iniziare a creare un make up nude:

Fondotinta

Correttore

Cipria

Questi prodotti, applicati dopo la crema idratante giornaliera e il primer viso , sono fondamentali per creare una base perfetta che diventa, inevitabilmente, la protagonista del nostro beauty look.

Anche se scegliamo di truccare gli occhi, o di colorare leggermente le labbra, il focus del nostro make up beauty riguarda comunque il viso nella sua totalità, e con quello dobbiamo stupire.

Dopo aver creato la base, possiamo utilizzare la tecnica del contouring, esattamente come nel make up di Zendaya, per fare un gioco di ombre e luci il più leggero e naturale possibile.

Attenzione ai dettagli che fanno la differenza

Per ricreare il make up di Zendaya, dobbiamo prestare massima attenzione ai dettagli, soprattutto quando andiamo a lavorare sugli occhi e sulle labbra.

Per quanto riguarda gli occhi possiamo iniziare a lavorare stendendo il primer e poi un ombretto chiaro, per poi applicare un colore più scuro e giocare con le sfumature. Potete lasciarvi ispirare da Zendaya e scurire leggermente la palpebra oppure restare su toni più neutri con le palette della terra insistendo nell'incavo della piega della palpebra mobile per ottenere profondità.

Per quanto riguarda le labbra, invece, possiamo scegliere un rossetto dal finish glossy, rigorosamente nude, oppure optare una texture più cremosa e poi dare il tocco finale con un lucida labbra. Se volete valorizzare di può le labbra, allora, affidatevi al trucchetto più famoso degli ultimi tempi, ovvero quello dell’over lips, la tendenza che ha spopolato già tra le celebrities.

Et voilà, il make up nude e romantico come quello di Zendaya è pronto.