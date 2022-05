Il make up sposa di Beatrice Valli è pieno di luce. E l’ha fatta brillare

V iva gli sposi e viva il il make up sposa di Beatrice Valli. L'ispirazione più cool e luminosa per dare sfogo alla vostra voglia di brillare

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono (finalmente) sposati! Un giorno che è stato rimandato più volte negli ultimi due anni a causa della pandemia. E che, forse anche per questo, ha reso questo momento ancora più brillante, carico di amore e di una bellissima energia. Il tutto incarnato perfettamente dal make up sposa di Beatrice Valli. Che vuoi per la felicità vuoi per il trucco davvero super shine, è apparsa radiosa come non mai ma sempre con un beauty look super naturale.

Un make up realizzato dall’amico e make up artist MrDaniel che ha saputo valorizzare in ogni minimo dettaglio l’armonia dei lineamenti della splendida influencer. Donandole una grazia e un allure insuperabili, in un tripudio di lucentezza e fascino davvero unici.

Dopo tutto, con un viso così, non ci vuole molto a creare un beauty look da lasciare senza fiato (e a giudicare da come guarda la sua sposa il neo marito Marco Fantini l’obiettivo è stato raggiunto a pieni voti). Ma cos’è che rende davvero strepitoso il make up sposa di Beatrice Valli? Sembrerà strano dirlo ma la parola magica di questo trucco è solo una, semplicità. E un pizzico di luce a coronare il tutto.

Un make up quasi invisibile, delicato, naturale e dai toni nude. Sia sul volto che sugli occhi, valorizzati da una passata di ombretto nei morbidi toni del pesca e da ciglia folte. Per uno sguardo pieno di romanticismo e magnetismo.

E per le labbra? Anche qui il make up sposa di Beatrice Valli incarna alla perfezione il mood naturale della bella influencer, optando per un trucco leggero e per un rossetto che richiama i toni del resto del volto. Il dettaglio in più? Il tocco di luce sulle gote e su piccoli punti ben calibrati degli occhi. Per un risultato eccezionale che unisce semplicità e luminosità in un unico strepitoso make up.

Un trucco reso ancora più prezioso e visibile dall’acconciatura raccolta dell’influencer. L’ideale per una cerimonia e per un giorno così speciale e, perché no, da cui trarre la massima ispirazione per rendere eccezionale il vostro beauty look in qualsiasi altra occasione desideriate. Dopo tutto ci sono mille motivi per brillare e per rendere ancora più scintillante ogni giorno della vostra vita.

Non vi resta che provare a ricreare il make up sposa di Beatrice Valli, quindi, per donare massima luce al vostro viso e iniziare a scegliere il make up da sfoggiare per il vostro giorno speciale. E tanti auguri agli sposi!