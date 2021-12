P ronte per le prossime festività? Ecco cinque "celebri" ispirazioni per un make up per le feste assolutamente unico e bellissimo. Da sfoggiare di giorno o di notte con eleganza e tutto il fascino che vi contraddistingue

Le feste stanno per entrare nel vivo e con loro anche la voglia di sfoggiare un make up all’insegna dell’originalità, dell’eleganza e della voglia di stupire. Un make up per le feste a prova di brindisi, luci e dei tanti colori che caratterizzano questo bellissimo periodo dell’anno.

Ma come fare per essere certe di scegliere il beauty look giusto? Quello che maggiormente rispecchia lo spirito delle festività (e il vostro stile) e che trasmetta tutta la vostra voglia di brillare? Ovviamente prendendo spunto e ispirazione dal make up delle vip, provando nuovi abbinamenti e colori ma sempre con quel tocco in più da vere regine della festa.

Make up per le feste, una cascata di glitter

C’è chi alle feste abbina l’eleganza e chi, invece, un pizzico di estro creativo in più. Fatto sta che in ogni make up per le festività che si rispetti non possono assolutamente mancare i glitter, in tutte le loro mille varianti di colore. Un look sanitato e luminoso, che farà brillare i vostri occhi con una cascata di luce tutta da ammirare e copiare!

E poi la scelta è davvero ampia. Dall’intramontabile oro, al bronzo o all’argento ma anche il blu e perché no, il viola. Proprio come quello indossato da Lady Gaga, per un total look che non teme confronto, super scintillante e semplicemente perfetto.

Occhi verde e oro

E per rimanere in tema festività e look da star, non si può non fare riferimento anche a un’altra delle celeb più seguite e ammirate al mondo, la cantante Rihanna. Il suo ombretto verde e oro è la scelta perfetta per sfoggiare un make up per le feste perfettamente a tema natalizio.

Dopo tutto il vere abete è il colore degli alberi di Natale e con una spruzzata di oro risulta ancora più luminoso e in grado di donare luce e ampiezza al vostro bellissimo sguardo. Per ammaliare chi vi osserva con stile e assoluta dolcezza. Il tocco in più? Provare ad abbinare il vostro make agli accessori che indosserete. L’effetto è assicurato.

Smokey eye, un make up per le feste elegante e intramontabile

Elegante, sofisticato, misterioso e sempre perfetto per ogni occasione, festività comprese. Per chi voglia realizzare un make up per le feste di sicuro impatto la scelta giusta è sempre lui, lo smokey eye. Un trucco davvero unico, capace di dare profondità allo sguardo a ogni sfumatura di colore, per un look intenso e ricco di fascino. Proprio come dimostra l’influencer Giulia de Lellis, che lo porta con assoluta disinvoltura e un carisma innato. Ma non solo.

Per renderlo ancora più in linea con le festività, perché non provare uno smokey eye nei toni del bronzo, valorizzando ancora di più i vostri occhi con una bella linea di eyeliner, proprio come quello sfoggiato dalla sempre iconica Lady Gaga.

Rosso, immancabile e sempre perfetto

Le vip ne vanno matte e per le feste è sicuramente un prodotto a cui non si può davvero rinunciare. Di cosa parliamo? Del rossetto rosso ovviamente! Lo stesso sfoggiato da celeb come la cantante Levante o Chiara Ferragni, giusto per citarne due. Un make up per le feste davvero unico, sensuale e sempre perfetto. Per donare calore e bellezza alle vostre labbra senza rinunciare alla voglia di sedurre e stupire.

Una nuance che si presta benissimo a valorizzare anche un make nei toni nude o un outfit basico. E che saprà regalare alle vostre giornate di festa quel tocco in più capace di catalizzare l’attenzione su di voi e il vostro make up per le feste.

Eyeliner e make up per le feste nude

Infine, per chi voglia puntare sulla semplicità ma senza rinunciare a un make up per le feste di sicuro effetto, si può prendere spunto dal trucco sfoggiato dalla bellissima Paola Turani, optando per dei toni nude per le labbra e andando a valorizzare lo sguardo con una linea marcata di eyeliner.

Un make up essenziale ma sempre perfetto. Semplice, elegante e carico di seduzione con il minimo sforzo. L’ideale da abbinare a un outfit nei toni pastello o perché no, scintillanti e ad accessori raffinati e che sappiano donare luce al vostro già splendido look e aspetto.

Le possibilità di realizzare un make up per le feste unico e super di tendenza sono davvero moltissime. Dalle opzioni più originali alle più classiche ma sempre con la caratteristica di rendervi assolutamente strepitose a ogni vostra apparizione. Per vivere delle giornate all’insegna della serenità, della voglia di stare insieme e della vostra innata capacità di stupire fin dal primo sguardo.