V oglia di stupire e cambiare colore per il vostro make up per le feste? Ecco alcune nuance perfette (oltre alle classiche oro e rosso) per festeggiare e rendervi le assolute protagoniste di questi giorni magici.

Tempo di feste, tempo di un make up che lasci tutti senza fiato. E se non volete riproporre gli intramontabili e sempre bellissimi colori dedicati al Natale come il rosso e l’oro, allora non potete di certo non provare alcune delle nuance più cool per far restare tutti bocca aperta. Un make up per le feste davvero unico, originale e super accattivante. Che vi trasformerà nelle vere protagoniste di cene e veglioni.

Insomma, non vi resta che prendere nota, lasciarvi ispirare da nuovi colori e sfumature e perché no, provare a inventare stili e abbinamenti diversi. Per realizzare un make up dedicato alla feste non solo bellissimo ma anche assolutamente unico, personale, elegante e all’insegna dell’originalità.

Verde il colore della speranza

Un colore intenso, elegante e assolutamente perfetto per realizzare un make up per le feste unico e super di tendenza. Parliamo del verde, nella sua tonalità abete o anche in sfumature più chiare e satinate. Un colore super versatile in grado di impreziosire il vostro sguardo con un tocco di carattere e mistero ad alto tasso di seduzione.

Il dettaglio in più? Provate questo colore in una versione glitterata o mixando due tonalità diverse, una più scura e una più chiara e luminosa, al centro della palpebra. In perfetto stile halo eye make up, natalizio e super glam.

Come si realizza l’halo eye make up

Ma come si realizza un halo eye make up nei toni del verde perfettamente ispirato alle feste?

La prima cosa da fare è applicare del primer sulle palpebre, preparando la base per il vostro trucco;

poi si passa all’ombretto verde più scuro. Da stendere sulla parte mobile della palpebra superiore e poi al di sotto della rima inferiore. Sfumando il tutto con un pennello piatto ;

; infine si applica l’ombretto più verde chiaro e brillante al centro della palpebra, lasciando l’angolo interno ed esterno degli occhi più scuri. E ripetendo poi il tutto anche sulla rima inferiore.

Halo eye make up, via libera al blu

E parlando di halo eye non si può non citare anche un altro colore ideale da sfoggiare durante le prossime settimane: il blu. Un make up per le feste da dedicare ai vostri occhi, che vi permetterà di sfoggiare uno sguardo magico, seducente e capace di catalizzare l’attenzione di chiunque avrete intorno con un solo sbattere di ciglia.

Una nuance che ben si presta a essere sfumata ma anche a un trucco più pieno, incisivo e sempre bellissimo. In più, se per queste feste la vostra parola d’ordine è osare, potete abbinarlo a un rossetto dello stesso colore. Per un make up ad alto tasso di originalità.

Make up per le feste viola

E se da una parte ci sono colori caldi come il rosso e l’oro, dall’altra perché non stupire tutti con un make up per le feste più “freddo”, ma assolutamente magnetico e carico di fascino? Parliamo del viola, una cromia perfetta per chi ha gli occhi verdi ma che nulla vi vieta di provare anche se avete le iridi di qualsiasi altro colore.

L’ideale per impreziosire il vostro sguardo con un make up sicuramente insolito, sofisticato e super efficace, che sappia valorizzarvi al meglio e rendervi le vere protagoniste delle feste.

E per le labbra?

Anche in questo caso potete osare con un total beauty look nei toni del viola. Optando per un abbinamento occhi labbra ad alto tasso di seduzione e giocando con le diverse sfumatura di questo colore davvero unico e bellissimo.

Bronzo e argento per un make per le feste davvero scintillante

Se la vostra idea di festa va di pari passo alla vostra voglia di brillare, allora due delle cromie che maggiormente si addicono al vostro make up per le feste sono il bronzo e l’argento.

Il primo per donare calore al vostro sguardo, magari anche grazie a degli ombretti glitterati o a un halo eye make up realizzato a regola d’arte abbinandolo a una tonalità pesca.

Il secondo per garantire ai vostri occhi un aspetto lunare, misterioso ma sempre in perfetto mood festivo. Due nuance dall’effetto assolutamente unico e che sapranno catalizzare l’attenzione di chi avete vicino. Con eleganza e una strepitosa unicità.

Rosso? Sì, ma in mille sfumature

Diciamocelo chiaramente. Rinunciare a due labbra rosso fuoco proprio durante il periodo natalizio può non essere la scelta che tutte vorremmo fare. Perché, allora, non rimanere sul classico ma optando per delle cromie leggermente diverse?

Dopo tutto le possibilità per una bocca da urlo sono davvero tantissime. Dal rossetto rosso puro, al super di tendenza borgogna, dal color mattone al ciliegia. Insomma, lasciatevi ispirare dalle tante sfumature di questo irresistibile colore e date libero sfogo alla vostra voglia di festeggiare e di sedurre.

Che dire, le possibilità per un make up per le feste diverso da solito ma sempre di sicuro effetto sono molte. A voi la scelta e il compito di mixare e creare dei beauty look sempre nuovi e super originali. Per vivere dei giorni all’insegna delle voglia di stare insieme, festeggiare con le persone che amate e sfoggiare un make up a dir poco strepitoso.