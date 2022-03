I l colore del momento è uno e uno solo: il green, da usare sugli occhi in mille modi diversi e dando libero sfogo alla fantasia

La primavera sta arrivando e a dirlo non sono solo le ore di luce che aumentano e i primi, timidi, fiori che sbucano in piante e giardini ma anche il make up delle celeb, che si veste dei colori della stagione. Must have assoluto di quest’anno il green, che molte hanno già scelto per i propri beauty look anticipando il trend green che impazzerà senza sosta i propri mesi, insieme a quello dei colori pastello, perfetti per salutare i primi caldi raggi di sole.

Il trucco occhi verde di Bella Thorme

Un esempio perfetto di green make up, adatto a chi ama questo colore ma allo stesse tempo predilige look semplici ce lo regala Bella.

L’attrice ha optato per un ombretto verde chiaro fluo. Stendendolo solo sulla palpebra mobile l’effetto a un primo sguardo sembra quasi impercettibile ma in realtà è super luminoso e accende gli occhi come non mai.

Questa scelta è adatta praticamente a tutte ma assolutamente imperdibile per le ragazze dai capelli ramati o gli occhi nocciola come Bella perché la combo verde-rosso-nocciola è una delle più azzeccate che esistano.

L’eyeliner glitter di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro

Decisamente più strong la scelta di Chiara Ferragni, che con questo look abbraccia in un colpo solo le due macro tendenze del momento: quella del green e degli eyeliner grafici stile Euphoria.

Il make up look sfoggiato in occasione di un evento parigino insieme alla sorella Valentina ha il suo pezzo forte in una linea di eyeliner glitter disegnata nella parte alta dell’occhio, pochi millimetri sopra la piega, addolcita da un ombretto nude perlato e un velo di mascara.

Anche la sua amica del cuore, Veronica Ferraro, ha fatto questa scelta, optando per un mood green incisivo ma perfetto se hai in programma una serata con la tua bff.

Tutti i colori sono ok, purché pastello

Ma il verde non è l’unico colore che spopolerà durante la primavera alle porte. Come spesso accade, infatti, in questa stagione a farla da padrone sono le nuance pastello, dal rosa, all’azzurro, al pesca al colore dell’anno: il very peri.

Quest’ultimo può essere sfoggiato in mille modi diversi, tutti super cool.