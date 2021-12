P er le feste la parola d’ordine è stupire e farlo con il make up può essere più veloce di quello che pensi se ti lasci guidare da queste ispirazioni

Il periodo delle feste di fine anno è tra quelli che spesso fanno sorgere la voglia di spingere un po’ l’acceleratore sulla creatività, sia a livello di outfit sia per quando riguarda l’universo beauty e in particolar modo il make up.

Se anche tu in occasione di brindisi e cene con amici e parenti vorresti sfoggiare trucchi pazzeschi ma temi di non avere abbastanza tempo per realizzarli non preoccuparti, esistono soluzioni che non richiedono di passare più di qualche minuto davanti allo specchio.

Non ci credi?

Ecco qualche inspirazione che ti farà dire, e farà esclamare agli altri, wow!

Trucco occhi shimmer nei toni caldi

Luccicare per le feste di fine anno è quasi un obbligo quindi la prima regola per un make up occhi perfetto è quello di orientarsi su ombretti shimmer. Teoricamente ogni colore è adeguato ma per un effetto naturale e allo stesso tempo ricercato, il consiglio è di optare per nuance calde, da scegliere in una palette che va dal marrone al bronzo, passando per arancio e caramello. Il bello degli ombretti luminosi è che non è necessario mixare molti colori per ottenere un effetto tridimensionale, basta stenderli accuratamente.

Come completare il make up

Per completare questo trucco è sufficiente una passata di mascara e un velo di illuminante sugli zigomi ma se hai a disposizione una manciata di minuti in più puoi sfumare una matita marrone sulla rima inferiore dell’occhio.

Labbra laccate

Quando il tempo è ridotto veramente al minimo, un modo per creare un make up d’effetto senza perdere secondi preziosi è solo uno: concentrarsi sulle labbra. Visto che uno dei colori più associati alle feste di fine anno è il rosso, opta per un rossetto rouge super pigmentato.

Come completare il make up

Quando il focus del beauty look è in modo così netto sulle labbra non serve molto altro, basta un velo di mascara e il risultato finale sarà perfetto.

Sguardo dorato

Al pari del rosso, l’oro è il colore del periodo e se cerchi un make up velocissimo da realizzare ma dall’effetto assicurato devi obbligatoriamente affidarti a lui. Leggermente più caldo o freddo e quasi giallo non importa, scegli la gradazione che preferisci e picchiettala sulle palpebre con un pennello piccolo a setole ampie. Prendine poi uno piatto e sfumane un po’ anche sulla rima inferiore.

Come completare il make up

Il fil rouge di questo trucco è la luminosità, quindi per renderlo ancora più glam stendi un velo di illuminate su zigomi, naso e arco di cupido.

Trucco di ghiaccio

Se l’idea di sembrare una Regina delle nevi ti entusiasma questo look è quello che fa per te. Realizzarlo è semplicissimo, basta procurarti un ombretto bianco opaco da stendere sulla palpebra mobile dell’occhio, sfumandolo verso l’alto.

Per creare un effetto ghiaccio scegline poi uno perlato e picchiettalo nell’angolo interno vicino all’attaccatura del naso e sotto l’arcata sopraccigliare. Bianco se vuoi un effetto delicato, grigio chiaro o azzurrino per un risultato più suggestivo.

Come completare il make up

Per dare ancora più definizione agli occhi, oltre all’immancabile mascara, puoi aggiungere una linea sottile di eyeliner, ma se il tempo scarseggia questo passaggio non è obbligatorio.

Sulle labbra invece opta per un rossetto rosa super romantico.

Occhi rainbow

Se i colori tipici delle feste di fine anno non ti fanno impazzire ma vorresti comunque sfoggiare un make up originale, che ne dici di trasformare i tuoi occhi in un arcobaleno?

L’ispirazione giusta in questo caso arriva da Chiara Ferragni, che ha picchiettato un ombretto shimmer rosa sulla palpebra mobile e fissa dell’occhio, escludendo il centro, dove invece ne ha applicato uno azzurro, seguendo la tecnica dell’halo make up.

A rendere super cool questo trucco è il fatto che lo stesso schema sia stato riprodotto anche nella rima inferiore. Probabilmente Chiara per realizzarlo si sarà fatta dare una mano dal suo make up artist ma ti assicuriamo che in poche mosse potrai ottenere uno sguardo come il suo.

Come completare il make up

Con occhi così scintillanti non serve molto altro per farti risultare la Regina della festa, solo un rossetto nude e un po’ di blush illuminante.

A tutto strass

In caso la serata in programma sia elegante e tu voglia stupire tutti con un trucco iconico ma che non richieda ore ed ore di preparazione, sfuma una matita nera e un po’ di ombretto dello stesso colore verso la parte esterna dell’occhio, e sempre in quella zona applica con l’apposita colla alcuni strass che luccichino ad ogni tuo movimento.

Come completare il make up

Se vuoi continuare a splendere ma senza distogliere l’attenzione dagli occhi, passa semplicemente sulle labbra un velo di gloss trasparente.