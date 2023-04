Make up felino, taglio scalato: il beauty look di Giorgia Soleri è tutto da imitare

G iorgia Soleri l'ha fatto di nuovo e ha sfoggiato un beauty look e un taglio che è impossibile non voler imitare all'istante. Ecco come farlo e come sfoggiare un look davvero eccezionale.

Una donna fuori dal comune, forte, intelligente, dolce, talentuosa e con uno stile davvero pazzesco. Giorgia Soleri ha davvero tutte le carte in regola per essere un’icona da cui prendere ispirazione. Una donna che sa come valorizzarsi al meglio, dimostrandocelo in ogni foto postata sul suo profilo Instagram e regalandoci delle perle di bellezza e dei beauty look pronti per essere imitati e sfoggiati, pieni di fascino e di carattere.

Proprio come l’ultima combo a cui è impossibile resistere. Un taglio scalato e che enfatizza i lineamenti della poetessa e un makeup dai tratti felini che sa come conquistare chiunque la guardi. Con un solo strepitoso sbattere di ciglia. Ma partiamo dalla chioma e dal taglio scelto da Giorgia per i suoi capelli scuri e folti. Un taglio corto e scalato, in perfetto mood con le tendenze del momento, lasciato mosso e morbido a ricadere sulle spalle e impreziosito da un micro frangia sfilata e irregolare che le dona un fascino sbarazzino ma altamente seducente. Come dire, il massimo effetto con poche ma ben calibrate sforbiciate.

E cosa dire poi del beauty look sfoggiato dalla bella Giorgia Soleri. Un trucco delicatissimo, giusto a uniformare l’incarnato e a donare un leggerissimo colorito alle gote. Per un effetto baciata dal sole che fa molto inizio primavera. Il tutto a supporto del vero protagonista del makeup di Giorgia, lo sguardo.

Un trucco volto a impreziosire gli occhi con una bella passata di eyeliner nero ad effetto felino, optando per un cat eye da capogiro che dona intensità e profondità allo sguardo. E regalando un aspetto magnetico a chi lo sfoggia, garantendosi un makeup ad effetto wow assicurato. Un obiettivo che, a giudicare dalle foto di Giorgia Soleri, è stato raggiunto a pieni voti, con un beauty look che sa come conquistare e catalizzare l’attenzione. E che si, non vediamo l’ora di replicare e di sfoggiare anche noi.