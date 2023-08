Make up e gioielli: come abbinarli al meglio?

A bbinare gioielli e make up non è sempre così facile come sembra

Quando si tratta di creare un look impeccabile, sia i gioielli che il make up svolgono un ruolo fondamentale. Se gli accessori, in particolare i bijoux, possono aggiungere quel tocco finale di eleganza e raffinatezza al tuo outfit, il make up può valorizzare i lineamenti del tuo viso e far risaltare la tua bellezza. Ma come abbinarli nel modo migliore?

Considera lo stile dei gioielli:

Prima di iniziare a scegliere il make-up, considera lo stile dei gioielli che indosserai. Se hai gioielli d'argento o con pietre dai toni freddi, opta per un trucco occhi da realizzare con ombretti di colore blu o grigi e un rossetto rosa freddo. Al contrario, se hai scelto di indossare gioielli dorati o con gemme calde, punta su un make up dai toni del bronzo/ nude, mentre per le labbra è sempre meglio un rossetto rosso con un sottotono aranciato.

Attenzione al collo e al décolleté:

Se indossi una collana o un gioiello importante attorno al collo, assicurati che il make-up del viso sia armonioso. Evita ombretti troppo audaci o labbra troppo marcate, in modo da non distogliere l'attenzione dai gioielli. Al contrario, in caso di accessori minimal e moderni via libera ad eyeliner grafici, smokey eyes intensi.

Un equilibrio tra gioielli e trucco

Quando indossi gioielli vistosi e vuoi comunque ricreare un make up look elaborato, è fondamentale trovare un equilibrio. Se scegli orecchini pendenti e un trucco smoky eye, mantieni il colore delle labbra sui toni neutri per non sovraccaricare troppo il viso. Viceversa, se vuoi mettere in evidenza le labbra con un rossetto dai toni accesi e vibranti, evita di indossare gioielli troppo vistosi che possano rubare l'attenzione.

Attingi dai colori dei gioielli per il make up

Se hai gioielli con pietre colorate, sui toni del turchese, del blu o del verde, puoi includere questi colori nel tuo trucco. Scegli un ombretto o una matita occhi che si avvicini alla tonalità dei tuoi bijoux per creare un file rouge tra gioielli e make-up. Così facendo eleverai il tuo look complessivo in men che non si dica!

Considera l'occasione



L'occasione per cui stai preparando il tuo look influenzerà la scelta dei gioielli e del trucco. Per un evento formale o elegante, meglio scegliere gioielli per gioielli più classici come perle o diamantini che si abbinano alla perfezione con eyeliner sottili e rossetti rossi. Al contrario, per un evento informale o una serata con gli amici, puoi osare di più con gioielli glam dalle forme particolari e un trucco più strong.

Non dimenticare le mani

Quando indossi anelli o braccialetti, le tue mani diventano un punto focale. Assicurati che le unghie siano curate e ben smaltate per completare il look. Scegli colori che si armonizzino con il resto del trucco e con i gioielli che hai scelto.

Segui il tuo istinto

La regola principale quando si tratta di abbinare gioielli e make-up è seguire il tuo istinto e divertirti nell'esplorare diverse combinazioni. Sperimenta con colori, stili e design fino a trovare ciò che ti fa sentire a tuo agio e sicura di te. La moda è un modo per esprimere la tua individualità, quindi non esitare a esplorare e creare il tuo stile unico.