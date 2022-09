Che luce! Il make up di CamiHawke alla prima di Prisma è scintillante

U n trucco pieno di luce, fascino e originalità? Prova il make up di CamiHawke, per un beauty look che non lascia niente al caso e dall'effetto super shine

Scintillante, luminoso, eccentrico ma allo stesso tempo elegante. Il make up di CamiHawke è un gioco di luce e bagliori in perfetto mood Prisma, la nuova serie originale di Prime Video in onda dal 21 settembre. Un teen drama che indaga e racconta uno dei temi più delicati degli ultimi tempi e della Generazione Z: la (a volte) complessa e spinosa relazione tra il proprio aspetto fisico e l’identità.

Un beauty look che richiama a quelli della serie e che ricorda esattamente ciò che il prisma, figura geometrica, fa con la luce bianca. Che una volta entrata al suo interno si separa nei suoi colori costituenti per un effetto assolutamente strepitoso.

Esattamente come quello ottenuto dalla nota influencer, che proprio durante la prima della serie Prisma ha deciso di impreziosire il suo look con un trucco pieno di luce e fascino.

Un make up delicato ma allo stesso tempo d’impatto. Che si caratterizza per una linea di eyeliner sfumata e che si allunga verso l’esterno dell’occhio, in perfetto stile felino, un ombretto scintillante nei toni del pesca a coprire interamente la palpebra e una serie di strass posti appena sotto l’arcata delle sopracciglia e che si uniscono verso il basso. Come a delineare la linea e lo stacco dell’ombretto intensificando il trucco stesso e incorniciando lo sguardo con un pieno di magnetismo dall’effetto super shine. E donando una luce unica al volto e all’intero make up di CamiHawke.

E le labbra? Solo una passata leggera di rossetto nei toni nude o pesca, come quelli scelti per l’ombretto. Dopo tutto i protagonisti, in questo caso, sono gli occhi ed è bene che l’attenzione vada tutta su di loro.

Una scelta davvero azzeccata per l’influencer, che ha voluto celebrare così l’uscita di questa nuovissima serie destinata a diventare un vero e proprio cult. E che, come questo trucco carico di luce e super brillante, ci metterà pochissimo a conquistare i cuori di tutti noi. Diventando il più gettonato della stagione appena iniziata.