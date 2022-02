Make up da sera: 5 ispirazioni super chic ed eleganti

R omantici, sensuali e super chic: i make up da sera da copiare subito in 5 ispirazioni da non perdere assolutamente

Make up da sera? Sì, grazie! Che sia una cena speciale oppure una serata in discoteca, il trucco serale deve essere super chic ed elegante! Per ottenerlo bastano poche semplici mosse e un po’ di ispirazione.

Le regole fondamentali

Per prima cosa è importante partire dalla base che dovrà essere uniforme e idratata. Stendi un velo di crema idratante e falla assorbire, poi passa al primer per ideare una base per il fondotinta. Il make up da sera infatti dovrà durare evitando sbavature. Il primer ti permetterà di fissare il trucco e farlo durare di più. Stendilo con moderazione, picchiettandolo in modo da farlo penetrare bene nella pelle.

Passa al fondotinta, stendendolo con una spugnetta nelle zone principali del viso, ossia guance, mento e fronte. Se hai una carnagione pallida scegli un prodotto di una tonalità rosata, mentre se hai una carnagione che tende all’olivastro prova una tonalità beige.

Il trucco da sera deve essere perfetto e luminoso. Dunque subito dopo prova correttore e illuminante.

Scegli il correttore in crema, puntando su un colore adatto per nascondere le discromie. Utilizzalo:

verde per correggere i rossori, la couperose oppure l’acne

arancio per correggere le occhiaie bluastre

giallo per schiarire le occhiaie di colore violaceo

viola per uniformare il colorito grigio oppure olivastro

Il correttore va applicato usato utilizzando un pennellino e sfumando con i polpastrelli in modo da fondere il prodotto con la base del trucco viso. L’illuminante invece va scelto in base al colore del fard. Quello rosa, ad esempio, va accompagnato all’illuminante rosa chiaro oppure bianco, mentre il fard pesca è perfetto con l’illuminante dorato. Il consiglio in più? Applicalo con le dita, stendendolo con delicatezza.

Passalo sugli zigomi, sotto le sopracciglia e nelle zone del volto che vuoi mettere in rilievo. Fissa tutto con la cipria in polvere, usando un piumino e tamponando con attenzione. Infine passa il pennello per rimuovere gli eccessi, lasciandolo scivolare su naso, mento, fronte e contorni del viso.

L’ispirazione

Quando si parla di make up da sera l’obiettivo è illuminare lo sguardo, dare la giusta tonalità alla carnagione e accendere le labbra con le nuance migliori.

Smokey eyes

Lo smokey eyes è senza dubbio uno fra gli elementi d’eccellenza per creare un perfetto make up da sera. Consente infatti di concentrare l’attenzione sugli occhi, valorizzandoli con sfumature ad hoc e rendendoli più allungai e grandi. Puoi utilizzare – come indica proprio il nome – le nuance che ricordano il fumo come il nero, il grigio, il taupe e il marrone, accompagnati da argento, champagne, oro e burro. Quest’ultimi colori hanno lo scopo di illuminare e vanno messi nell’angolo interno dell’occhio e proprio sotto l’arcata sopraccigliare. La regola più importante da seguire? Lasciare le labbra super naturali, usando rossetti nude oppure lipgloss trasparenti.

Labbra red

La sera puoi osare un po’ di più con il trucco. Punta su rossetti che valorizzano al massimo le tue labbra e si fanno notare. Per una bocca da baciare scegli colori accesi come il viola, il rosso, il prugna o il borgogna, puntando su finish mat o glossy. Sugli occhi prova un velo di ombretto e mascara. Ricordati che per questo make up sera non dovrai lasciare nulla al caso. La base dovrà essere perfetta per evitare discromie, con un uso impeccabile di fondotinta e correttore.

Cat eyes

Di grande tendenza e super chi, gli “occhi da gatta” sono un must per il make up da sera. L’effetto cat eyes si ottiene utilizzando l’eyeliner e allungando la linea verso l’esterno. Puoi accompagnare questo trucco occhi sia a labbra nude che colorate. Armati però di pazienza e mano ferma: dovrai rendere le codine simmetriche, con la stessa lunghezza e inclinazione.

Occhi color pop

La sera è il momento ideale per osare, puntando su nuance accese e brillanti. Quando cala la notte infatti si può optare per colori che durante il giorno potrebbero risultare eccessivi. Prova il blu elettrico o il verde, ma puoi optare anche per il viola o il fucsia. Puoi dare un tocco di colore a labbra oppure occhi, in alternativa vanno bene entrambi. Fai però attenzione agli abbinamenti.

Eyeliner colorato

Perfetto per il make up sera, l’eyeliner colorato è un must per illuminare il tuo beauty look serale. Metti da parte i classici marrone o nero per puntare su tonalità più accese ed eccentriche come il verde, il viola oppure l’azzurro. Da non perdere pure il very peri, colore dell’anno.