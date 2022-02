Make up da sera: 5 errori assolutamente da evitare

G li errori, quando si parla di make up da sera, sono dietro l'angolo: i più comuni (di cui non ti accorgi!) da evitare assolutamente

Quando si parla di make up da sera, commettere errori è piuttosto semplice. A volte infatti finiamo per fare dei gesti – anche piccoli – o mettiamo in atto degli automatismi che rischiano di compromettere il nostro trucco senza che ce ne accorgiamo.

Gli sbagli che facciamo tutte

Così capita di uscire di casa splendide, pronte per l’aperitivo, e ritrovarsi due ore dopo con il viso a chiazze a causa del fondotinta oppure il mascara sciolto. Il segreto? Evitare alcuni errori che tutte, prima o poi, facciamo.

Gli errori da evitare per essere al meglio

Gli scivoloni nel make up sera, purtroppo, sono piuttosto frequenti. Conoscerli è il primo passo per evitarli e non fare pasticci, soprattutto quando sei di fretta e vorresti solo apparire al meglio. Non serve essere dei make up artist professionisti per ottenere un buon trucco, basta seguire alcune regole fondamentali che ti consentiranno di essere splendida senza commettere terribili disastri beauty! Qui ti indichiamo cosa non fare, ma anche come rimediare subito!

Scegliere il fondotinta sbagliato

Il primo grande errore che fanno tutte – ma proprio tutte – è quello di scegliere il fondotinta sbagliato. In tante infatti non prendono in considerazione il fatto che la pelle del décolleté e del collo è diversa da quella del viso. Lo sbaglio che fanno in tante è quello di scegliere la nuance del prodotto provandolo solamente sul dorso della mano. In realtà, per evitare uno stacco di colore antiestetico, è fondamentale provare prima il fondotinta sulla mandibola. Il segreto in più? Testa tre tonalità differenti e sfumale. Quella che scomparirà sarà la tua!

Muovere lo scovolino prima di mettere il mascara

Ammettilo: lo fai sempre! L’errore più comune che si compie durante una sessione di make up è quello di muovere dentro e fuori lo scovolino nel tubetto del mascara. In questo modo infatti commetti due errori in uno. Prima di tutto fai entrare l’aria, rischiando di fare proliferare i batteri, inoltre raccogli troppo prodotto provocando l’effetto “ciglia incollate”. Per assicurarti di usare la quantità giusta di mascara ripulisci sempre lo scovolino quando lo estrai dal tubetto. Ti basterà passarlo sugli angoli. Infine non scordarti di cambiare spesso i prodotti make up, assicurandoti che siano sempre sicuri per il tuo benessere.

Usare lo stesso correttore per brufoli e occhiaie

In tante per il make up da sera utilizzano lo stesso correttore sia per i brufoli che per le occhiaie. In realtà il prodotto che va applicato sotto gli occhi dovrebbe essere di una tonalità molto più chiara rispetto al tono della pelle. Ciò significa che se lo utilizzi anche per i brufolini rischierai di metterli maggiormente in evidenza. Per camuffarli invece hai bisogno di un correttore della stessa nuance della tua pelle, meglio se in crema. Il consiglio in più? Non applicare il correttore creando una lunetta sotto l’occhio, ma punta sulla forma giusta: un triangolo rovesciato da sfumare con attenzione.

Esagerare con la terra e i prodotti shimmer

Quando si crea un make up estivo la tentazione è quella di esagerare con la terra abbronzante. Il rischio di abbronzatura artificiale anni Ottanta è quindi dietro l’angolo. Disegna un 3 su zigomi, mandibola e tempia usando un pennello. Un altro errore comunissimo è quello di abbondare con i prodotti shimmer. Di sicuro sei convinta che, grazie a questo effetto, renderai più luminoso e chic il tuo make up da sera. In realtà, soprattutto se hai una pelle oleosa o tendente all’acne, evita le polveri con effetto iridescente. Per illuminare il viso puoi ricorrere a un piccolo trucchetto: applica una terra mat oppure un blush, scegliendolo di una tonalità più chiara.

Applicare l’eyeliner su tutto l’occhio

Se passi la matita nera (o l’eyeliner) sopra, sotto e dentro l’occhio, rischi di rimpicciolire e spegnere lo sguardo. Questo errore infatti fa sembrare gli occhi molto più piccoli. Per uno sguardo acceso e stupendo, in ogni occasione, applica l’eyeliner sulla rima ciliare superiore, poi passa la matta marrone sulla rima inferiore. Completa con un prodotto di una tonalità bianca o nude nell’area all’interno. Per completare il beauty look, trucca nel modo giusto pure le sopracciglia. Ricordati di intensificare l’arco sopraccigliare, lasciando il colore leggero all’inizio e nella zona finale. Pettinale usando un pettinino oppure un vecchio scovolino di un mascara, sfumando al meglio il prodotto per ottenere un effetto super naturale. In questo modo intensificherai lo sguardo e sarai perfetta per la tua serata!