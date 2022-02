Make up da giorno: 5 ispirazioni chic e irresistibili

V oglia di un make up da giorno particolare? 5 ispirazioni chic e irresistibili per un trucco che ti farà brillare

Chi l’ha detto che solo il trucco da sera deve essere chic e irresistibile? Anche il make up da giorno può attirare l’attenzione ed essere semplicemente perfetto. Pensa a un beauty look che accontenta tutti i gusti, mette in risalto il tuo viso senza stravolgerlo e non conosce stagione. Un sogno? Assolutamente no!

I segreti per un trucco perfetto

Il segreto per avere un bel trucco veloce, naturale e semplice per tutto il giorno? Scegliere un colore ad hoc e puntare su pochi prodotti, versatili e facili sia da applicare che da sfumare. Non solo con il pennello, ma anche con le dita e senza sforzo.

Ombretti e colori

Nel trucco quotidiano è fondamentale utilizzare ombretti passepartout, perfetti per mettere in risalto il colore degli occhi e da sfumare su tutta la palpebra.

Ombretti satinati – Sono l’ideale perché levigano la palpebra grazie a uno straordinario effetto ottico . Il finish non mette in risalto le pieghe dell’occhio e si sfuma velocemente sia con i polpastrelli che con i pennelli.

. Il finish non mette in risalto le pieghe dell’occhio e si sfuma velocemente sia con i polpastrelli che con i pennelli. Ombretti luminosi – I prodotti con i glitter sono sconsigliati per il make up da giorno. Questo perché potrebbero risultare eccessivi. Sono difficili da sfumare e richiedono più tempo: per questo sono sconsigliabili se si ha poco tempo da dedicare al trucco.

e richiedono più tempo: per questo sono sconsigliabili se si ha poco tempo da dedicare al trucco. I colori – Il marrone e il bronzo sono le nuance migliori per un perfetto make up giorno. Se lo sguardo è stanco puoi illuminarlo con un ombretto color crema. Per gli occhi marroni l’ideale sono il verde e il viola, per gli occhi verdi meglio il borgogna, mentre per quelli azzurri punta su rame o terracotta.

Se hai gli occhi marroni

Hai gli occhi marroni? Punta su un make up da giorno very easy perfetto per evidenziare lo sguardo. Opta per il verde, una nuance ottima per mettere in risalto le tue iridi, aggiungendo anche il viola. In alternativa puoi usare tutte le sfumature del marrone, dal bronzo al caramello, sino al cioccolato. Dopo aver creato una base perfetta, completa il trucco con tanto mascara, blush e rossetto nude.

Se hai gli occhi verdi

Gli occhi verdi sono perfetti con gli ombretti color borgogna e con quelli caldi come il marrone. Il segreto in più? Scegline uno con un’alta percentuale di rosso fra i pigmenti. Introduci questa shade nella tua beauty routine sotto forma di ombretto, da sfumare sino all’attaccatura delle ciglia o sotto forma di matita. Punta su questa nuance anche per le labbra, optando per l’overlining come Chiara Ferragni.

Se hai gli occhi azzurri

Il must per un make up da giorno con gli occhi azzurri? Ombretto e matita nelle tonalità rame e terracotta. Il contrasto fra caldo e freddo infatti regala massima intensità allo sguardo. Prova a sfumare il prodotto alla perfezione per ideare un soft smokey eyes super sofisticato. Per bilanciare il beauty look curate al massimo la base viso, usando un buon correttore illuminante.

Se ami l’eyeliner

Hai una passione per l’eyeliner? Usa questo prodotto per un make up da giorno elegante e chic. Ricordati di creare una linea che sia molto sottile, aiutandoti con una tecnica semplice: realizza dei trattini, molto vicini uno all’altro, all’attaccatura delle ciglia. Per un effetto glam e super soft puoi sfumare la zona finale dell’eyeliner con un po’ di ombretto. Vuoi stupire tutti in ufficio o all’aperitivo? Prova l’eyeliner colorato o quello grafico come Valentina Ferragni.

Se ami i rossetti

Chi l’ha detto che non puoi sfoggiare un lipstick shock per creare un make up da giorno? Puoi usare un rossetto liquido per ottenere un effetto labbra piene e definite. Punta invece su un prodotto cremoso da picchiettare con le dita per ottenere un effetto soft e rimpolpare la bocca. Prediligi labbra lucide? Prova un gloss vinilico! Scegli tonalità brillanti e accese oppure più scure a seconda del tuo umore o della stagione. Abbina il rossetto a un tucco semplice e veloce, con un filo di mascara e un buon correttore illuminante.

Gli errori da non fare

Quando si parla di make up da giorno è fondamentale non commettere alcuni errori. Il primo (e fondamentale) riguarda la base. Ricordati di idratare alla perfezione la pelle, poi applica fondotinta e correttore. A seconda delle esigenze puoi scegliere un prodotto con una maggiore oppure minore coprenza. Infine non dimenticare le labbra: prima di passare il lipstick – che sia un bel nude oppure un rosso passione – idratale con un buon burrocacao.