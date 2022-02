I l make up di Cassie di Euphoria ti piace? Tutti i consigli per copiarlo subito, fra eyeliner, brillantini e labbra da baciare

Tormentata, bellissima, seduttiva, Cassie di Euphoria è uno fra i personaggi più intriganti a particolari della serie. Tormentata da un’infanzia difficile e alla continua ricerca delle attenzioni degli uomini, la giovane interpretata da Sydney Sweeney racconta i suoi stati d’animo attraverso il make up.

I beauty look della serie

Ciò che rende speciali le ragazze di Euphoria - Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer), Kat (Barbie Ferreira), Mandy (Alexa Demie), Cassie (Sydney Sweeney) – non sono solo le loro storie, ma la capacità di raccontare personalità e stati d’animo attraverso il trucco. Nella serie, che esplora temi forti come l’abuso di droga e relazioni tossiche, il make up è un aspetto chiave. Il risultato sono episodi che regalano un’esperienza visiva intensa, con beauty look da copiare.

I cambiamenti dalla prima alla seconda stagione

“Il trucco è utilizzato in modo emozionale, per aiutare a mostrare il viaggio dei ragazzi all'interno dello show” ha spiegato il regista Sam Levinson. Dietro i make up iconici di Euphoria c’è Doniella Davy, makeup artist visionaria e vincitrice di un Emmy. Il trucco dunque segue l’evoluzione delle storie, così fra la prima e la seconda stagione dello show notiamo un fortissimo mutamento.

“Bisognerà cominciare a prepararsi a vedere meno glitter e strass – aveva anticipato la Davy poco prima dell’arrivo dei nuovi episodi - perché il prossimo capitolo di Euphoria prenderà una piega ancora più oscura e il trucco rifletterà, naturalmente, tutto questo. A momenti di make-up da fuochi d'artificio si alterneranno maquillage più minimali, addirittura in alcune scene non ho utilizzate alcun tipo di fondotinta, per mantenere la crudezza del momento”. E così è stato. Persino la dolce e tormentata Cassie, abituata a morbide onde fra i capelli e labbra nude, ha lasciato spazio ad eyeliner e glitter per diventare una seduttrice.

Il trucco di Cassie

Interpretata da Sydney Sweeney, Cassie è una ragazza sensibile e al tempo stesso molto competitiva. Vive le emozioni in modo intenso e subisce il giudizio degli altri. Con Lexi, sua sorella, condivide un’infanzia difficile, segnata da tradimenti e dal divorzio dei suoi genitori. Questo ha influenzato il suo rapporto con l’amore e i partner.

La seconda stagione di Euphoria per Cassie è iniziata in modo esplosivo. Con una Maddy nella vasca idromassaggio, la notte di Capodanno, con una manicure e un make up da urlo. Sugli occhi la giovane ha scelto di creare un eyeliner con strass, applicando sulla palpebra dei diamanti per definire meglio la piega dell’occhio. Strepitosa la manicure con unghie rosso scarlatto in cui appare un cuore con un diamantino al centro.

Negli episodi successivi Cassie vivrà un crollo emotivo causato dal senso di colpa, per poi scivolare in una nuova ossessione: la voglia di farsi notare a tutti i costi da Nate. La vediamo dunque svegliarsi alle 4 del mattino ed eseguire in modo ossessivo un rituale per arrivare al meglio all’incontro con lo sportivo. Cassie usa face roller e pietra gua sha per preparare la pelle del viso al make up, passa poi a realizzare un trucco grafico e brillante. Fra i corridoi della scuola la vediamo rubare l’attenzione di Nate grazie a un make up simile a quello di Maddy con eyeliner e brillantini sulla rima superiore.

Come copiarlo

Strass, effetti luminosi e gloss: il beauty look di Cassie ha alcuni punti fermi da cui non si può prescindere.

La base – Il make up di Cassie è sempre studiato nei minimi dettagli a partire dalla base. La giovane si prende cura della sua pelle in modo specifico e punta su una base trucco naturale e luminosa.

Eyeliner – I cat eye della protagonista di Euphoria sono molto particolari perché vengono creati a partire dagli strass. I piccoli diamanti, applicati sulle palpebre, creano un’ala di gabbiano con un effetto chic e innocente.

della protagonista di Euphoria sono molto particolari perché vengono creati a partire dagli strass. I piccoli diamanti, applicati sulle palpebre, creano un’ala di gabbiano con un effetto chic e innocente. Il blush – Cassie ha un incarnato perfetto, ottenuto con un blush pesca che regala freschezza, ma anche l’effetto di una pelle bagnata dalle lacrime.

Il rossetto – Gloss, gloss e ancora gloss : per copiare il beauty look di Cassie è questo l’aspetto base. L’attrice di Euphoria non rinuncia a labbra naturali, puntando su lipstick effetto bagnato che partono dal nude e virano verso l’arancio.

: per copiare il beauty look di Cassie è questo l’aspetto base. L’attrice di Euphoria non rinuncia a labbra naturali, puntando su lipstick effetto bagnato che partono dal nude e virano verso l’arancio. L’hairstyle – A completare i beauty look di Cassie Howard ci sono sempre gli hairstyle. In ogni puntata infatti la giovane ama sfoggiare acconciature diverse. La vediamo con le treccine frontali e morbide onde bionde oppure con dei raccolti in stile Bridgerton. La giovane punta anche su semi-raccolti in cui gioca con i capelli, lasciando le lunghezze ondulate e sciolte, e con boxer braid con i ciuffi frontali liberi.