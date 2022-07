Make up leggero, capelli raccolti e frangia a tendina: Millie Bobbie Brown è un icona di stile

V uoi un make up che trasmetta leggerezza, semplicità ed eleganza in un unico beauty look? Ecco come Millie Bobbie Brown ci insegna ad essere sempre al top in pochissime mosse di pura bellezza

Make up quasi impercettibile, acconciatura raccolta in modo morbido e delicato e una frangia a tendina ad incorniciare il volto. Millie Bobbie Brown è la testimonianza che basta davvero poco per essere eleganti, seducenti e pieni di fascino, in pochissime mosse di pura bellezza.

Certo, che l’attrice sia dotata di una buona dose di charme tutto naturale è cosa certa (basta fare un giro sul suo profilo Instagram per capirlo) ma con questo beauty look semplice e leggero, Millie Bobbie Brown ci regala davvero una lezione di stile, in chiave minimal ma dal sicuro effetto. Come?

Valorizzando il suo volto con un make up dai toni quasi impercettibili e nude. E impreziosendo i sui lunghi capelli biondi con un’acconciatura armoniosa, morbida e super chic. Ma partiamo dal trucco e vediamo come puoi ricrearlo anche su di te in pochissime mosse.

Nulla di complicato, ovviamente, ma solo un mix di tonalità giuste e di prodotti ad hoc. Perché il make up di Millie Bobbie Brown è pura semplicità, fatta da una base nei toni delicati del suo incarnato, uniforme e con un leggerissimo effetto bronze sulla gote. Labbra color rosa chiaro o nude, ombretto dai toni leggerissimi che riprendono il colore delle labbra e una passata leggera di mascara. Per un trucco ad ispirazione no-make da lasciare senza fiato. La quintessenza dell’eleganza e della raffinatezza.

Ma non è finita qui, perché l’attrice non ha lasciato nulla al caso. E se la chiave del suo look si ispira all’eleganza d’altri tempi, retrò, anche la chioma deve seguire questo mood. Optando per un’acconciatura semplice, un semi raccolto con frangia a tendina che scivola morbida sul viso, valorizzando ancora di più lo sguardo e regalando all’intero beauty look un tocco di esclusività e stile senza fine.

Che dire, Millie Bobbie Brown non è solo un’attrice dal talento indiscutibile ma è anche la perfetta testimonial di quanto sia semplice sfoggiare un look eccezionale, semplicemente valorizzando la propria bellezza naturale. E a giudicare dal risultato, non ti resta che provare subito.