B rillante di giorno, scuro di sera: il trucco di Chiara Ferragni ha uno stile inconfondibile da copiare subito!

Very shimmer di giorno, con note dark di notte: il make up di Chiara Ferragni è una vera e propria lezione beauty. L’imprenditrice digitale non lascia nulla al caso, soprattutto quando si tratta di trucco, e ha uno stile che, nel corso degli anni, è diventato inconfondibile.

Il signature beauty look di Chiara Ferragni varia fra il giorno e la notte, con focus sempre sugli occhi e labbra pump, ma naturali. L’obiettivo di tutti i beauty look di Chiara? Valorizzare lo sguardo grazie all’ombretto giusto, portandolo in primo piano. Quando gioca con Vittoria e Leone oppure quando ha un meeting di lavoro, la Ferragni adora esaltare le sue iridi azzurro ghiaccio con tonalità satinate e shimmer, puntando su colori top come copper, bronzo o rame.

Nuance brillanti che virano sul dark con l’arrivo della sera. La moglie di Fedez infatti va pazza per gli smokey eyes che adora declinare in tantissime versioni, optando non solo per il nero, ma anche per il piombo o il grigio. Il bello di questo make up è che regala occhi da gatta e uno sguardo sofisticato, grazie a sfumature realizzate a regola d’arte.

Ma come copiare il beauty look di Chiara Ferragni? La differenza la fa senza dubbio la preparazione della pelle. Prima di truccarsi infatti l’influencer applica sempre una crema sul contorno occhi, utile per minimizzare qualsiasi segno di stanchezza, e un siero, ideale per regalare uniformità e luminosità alla pelle, ma soprattutto per aumentare la tenuta del make up.

Per la base, Chiara punta su un fondotinta e su un correttore di tonalità chiara e media da usare per illuminare alcune zone del viso. Largo spazio pure al blush, da applicare sugli zigomi per regalare un tocco di colore. E il make up occhi? Di giorno l’influencer sceglie un trucco shimmer che la faccia brillare. Per realizzarlo opta per una linea di marita occhi, con effetto blurred e super sfumata, abbinata a ombretti bronzo, oro o marrone.

La sera invece preferisce uno smokey eyes, sui toni del black o del cioccolato. L’importante è che sia sfumatissimo, con una riga di eyeliner per sottolineare ancora di più lo sguardo. Il tocco finale lo dona il mascara, da applicare sia sulla rima cigliare inferiore che superiore con un effetto volume favoloso. Da non dimenticare le sopracciglia spettinate e fluffy, fondamentali per spostare l’attenzione sullo sguardo.