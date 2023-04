Lily Rose Depp fa già tendenza: tutte pronte a copiare il suo beauty look grunge in The Idol

N uove tendenze e beauty look da copiare subito? Lily Rose Depp ridisegna la strada dello stile grunge e ci dice come farlo alla perfezione.

Non si fa in tempo a dire tendenza che già ne arriva un’altra a scombinare le carte e a farci innamorare tutte. E questa volta a farlo è stata lei, Lily Rose Depp, modella e attrice protagonista della nuova serie Sky “The Idol”. La storia di un’aspirante pop star che si innamora di un losco impresario di nightclub, subendone in modo piuttosto impattante l’influenza. Soprattutto nello stile e nel suo beauty look grunge e super sexy e che, diciamolo pure, ha affascinato anche noi.

Un insieme di dettagli che ricalcano l’atmosfera della serie, che enfatizzano la sensualità di Lily Rose Depp e che le donano un fascino a dir poco irresistibile e assolutamente da copiare. O almeno da cui prendere ispirazione. Un beauty look dai toni grunge e che richiama alle atmosfere cupe e buie tipiche dello stile. Ma anche un makeup carico di seduzione e di magnetismo, in cui il vero protagonista è lo sguardo, la sua intensità e profondità, e in cui la parola d’ordine è sicurezza.

Un trucco che si basa su toni scuri ma anche neutri, su finish polverosi, con ombretti applicati ad hoc, eyeliner a sottolineare l’occhio. E con una quantità di mascara utile a far notare lo sguardo al primo colpo. Ma anche un beauty look che valorizzale le labbra, con rossetti mat o satinati, ma privi di colori forti, in cui il nude va per la maggiore. Un look che mescola l’estetica grunge degli anni ’90 con quella di fine anni ’70 dal tocco dark, in cui i toni freddi la fanno da padroni e in cui le atmosfere di penombra fanno risaltare e rimbombare il fascino innato che è dentro ognuna di noi.

Come dire, con un beauty look come quello di Lily Rose Depp è davvero impossibile passare inosservate. E per farlo non vi resta che guardare la serie di cui è protagonista in uscita ai primi di giugno e rendere vostro questo nuovo stile di tendenza, ma che siamo certe diventerà parte del vostro stile quotidiano.