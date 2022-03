Lili Reinhart su Instagram brilla e ci insegna a sfoggiare il crystal make up alla perfezione

T occhi di luce e un beauty look tutto da ammirare? Provate il crystal make up sfoggiato da Lili Reinhart su Instagram, la tendenza trucco da provare e che stavamo aspettando per brillare in ogni occasione

Una delle protagoniste più amate della serie Riverdale nonché stupenda testimonial di una delle tendenze trucco più scintillanti del momento, il crystal make up. Lili Reinhart su Instagram è davvero eccezionale e ci mostra come sfoggiare un beauty look super brillante, carico di luce e di strass. Un trucco capace di illuminare lo sguardo e il volto in modo assolutamente originale e tutto da copiare.

Che dire, con un make up così non si può far altro che lasciare il segno ovunque lo si voglia sfoggiare. Ma come fare per imitare il favoloso crystal make up mostrato dall’attrice Lili Reinhart su Instagram? Visto l’effetto strepitoso si potrebbe pensare a ore e ore di preparazione e invece no. Per realizzare lo splendido make up sfoggiato dalla giovane Lili bastano poche e semplici mosse di pura bellezza e un po' di precisione.

Per farlo, infatti, è sufficiente realizzare una base viso nei toni nude, semplice e super naturale, per poi impreziosire le palpebre e/o il contorno occhi con una cascata di strass luminosi e scintillanti. Come dei veri cristalli di luce sapientemente calibrati per donare il massimo splendore al volto e al vostro intero look.

E le possibilità sono davvero tantissime. Per esempio, proprio come quelle mostrate da Lili Reinhart su Instagram, andando a realizzare una semplice riga di eyeliner sulla rima superiore dell’occhio e riempiendo di strass tutta la palpebra con un effetto pieno e carico di luce. O ancora posizionando piccoli delicatissimi punti luce solo sulla parte più esterna della palpebra, appena sotto le sopracciglia. Per un beauty look fresco, semplice e romantico.

Ma non è finita qui. Perché il crystal make up è molto più versatile di quanto si possa pensare. E vi permette di sbizzarrirvi sia con i colori degli strass che nella modalità di applicazione. Qualche esempio?

Provate a seguire la rima inferiore dell’occhio, disegnando delle piccole lacrime di luce e lasciando le sopracciglia soapy o ancora provate a sostituire il vostro eyeliner realizzando un make up grafico direttamente con gli strass. Per un beauty look a prova di sguardo e dall’effetto luminoso super glam.

Insomma, come ci insegna Lili Reinhart su Instagram il crystal make up è davvero una tendenza da copiare e reinventare in mille modi diversi. Da portare sia di sera che, perché no, in abbinamento a un outfit basic durante il giorno. Assicurandosi un beauty look a dir poco eccezionale, sempre unico, scintillante e assolutamente cool.