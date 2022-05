Libri beauty da avere in libreria: otto titoli da leggere tutto d’un fiato

I n cerca di libri beauty da avere in libreria?Ecco otto titoli da leggere sulla storia del make-up e sulle tecniche, scritte dai grandi artisti del trucco.

Non di soli pennelli, polveri e rossetti vive un'appassionata di trucco. Perché dietro ogni make-up ci sono, oltre a creatività e passione, anche consigli, letture e approfondimenti che arrivano proprio da loro, i maestri del trucco. Che ci mettono a disposizione volumi in cui la storia, la tecnica e l'analisi si mescolano per dar vita a narrazioni uniche. Se stai cercando un nuovo libro da "divorare" durante il fine settimana, ecco una lista di otto libri beauty da avere in libreria (e selezionati per te).

Libri beauty da avere in libreria: Face Paint di Lisa Eldridge

Un vero e proprio classico nella libreria di una beauty addicted. In questo suo volume, Lisa Eldridge, make-up artist straordinaria nonché Creative Director di Lancôme, ripercorre tutta la storia del trucco spiegando l'impatto che la sua evoluzione ha avuto sulle nostre vite. Il libro racconta la storia del make-up da Cleopatra passando per l'età vittoriana fino all'era d'oro di Hollywood, per approdare alle più recenti scoperte. Con Face Paint, l'autrice esplora anche i materiali utilizzati nel corso delle generazioni, le icone glamour e la storia di alcuni brand che sono poi diventati dei veri colossi nell'industria delle bellezza. C'è anche un capitolo dedicato alle formulazioni che narra come sono cambiate (e perché) nel corso del tempo. Insomma, una vera e propria Bibbia del beauty. Da leggere dalla prima all'ultima pagina.

Face Paint di Lisa Eldridge: The Story of Makeup, Abrams, 2015, 240 pagine

Libri beauty da avere in libreria: Making faces di Kevyn Aucoin

A proposito di nomi ben noti a chi ama il make-up: Kevyn Aucoin è uno degli artist più famosi al mondo. Ha truccato molte star (Cher, Janet Jackson, Tina Turner, Gwyneth Paltrow, Lisa Marie Presley, Courtney Love e Vanessa L. Williams, tanto per fare dei nomi), e collaborato con i più grandi fotografi (iniziando da Steven Meisel) e poi, nel 2011, ha creato una sua linea, Kevyn Aucoin Beauty. Nel libro l'artista racconta tutte le tecniche e gli how-to per fare un beauty look al top, con tanti esempi e immagini di look iconici. Insomma, come avrai capito, un altro volume must-have per i professionisti del trucco.

Making Faces di Kevyn Aucoin, Little Brown&Company, 1999, 159 pagine

Makeup The Ultimate Guide di Rae Morris

Sulla stessa linea, il libro della make-up artist Rae Morris che, come i precedenti, ha costruito la sua storia professionale nel mondo delle star e della moda. Nell'introduzione, Rae racconta come è iniziata la sua carriera: con Naomi Campbell che in un backstage le chiede «fix my lips» quando all'improvviso entrano i “paparazzi” e lei finisce nello scatto con Naomi facendo il giro del mondo. Nel libro Rae spiega, passo per passo, come costruire i look. Dice: «Cerco di passare le tecniche a chi legge così come mi sono state spiegate dai miei maestri». Si parte infatti dalla spiegazione dell'uso dei singoli prodotti fino alla costruzione del make-up. Insomma, un volume da avere sempre a portata di mano!

Makeup The Ultimate Guide di Rae Morris, Apple Press, 2008, 256 pagine

Make up. 100 anni allo specchio di Antonio Ciaramella

Antonio Ciaramella è uno storico e un artista. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e intervistarlo più volte: Ciaramella è un appassionato di storia del make-up; adora raccontare aneddoti sconosciuti ai più passando dalla sociologia alla tecnica, in modo del tutto naturale, con approfondimenti continui sui look delle dive e sui prodotti utilizzati. Libro consigliato sia agli addetti del settore sia agli appassionati della storia del make-up.

Make up. 100 anni allo specchio di Antonio Ciaramella, Edizioni Efesto, 2015, 480 pagine

Makeup Your Mind: Express Yourself di François Nars

Da Francois Nars, make-up designer e fondatore dell'omonimo brand, arriva un manuale di istruzioni per il trucco decisamente nuovo nell'impostazione. Qui Nars combina la sua esperienza nel beauty e nella fotografia esplorando una visione davvero originale del make-up. In ogni pagina, Nars, prendendo esempio da palette di colori e look, stimola i lettori a creare loro stessi il proprio processo creativo: la guida definitiva per chiunque sia interessato al potere trasformativo dei cosmetici.

Makeup Your Mind: Express Yourself di François Nars, Rizzoli International Publication, 2011, 273 pagine

Diventare esperti di make-up di Stefano Anselmo

Basato sull'esperienza di oltre 50 anni di lavoro dell'autore (che- tra le altre cose – è stato il truccatore di Mina), questo libro costituisce la chiave di accesso per conoscere i segreti dell'architettura del volto umano e i metodi utili a plasmarne forme e colori grazie alle tavole a colori e ai disegni didattici. Il volume propone una visione della bellezza in un'ottica universale, dedicando un capitolo specifico al trucco per le persone di origine asiatica e africana e un capitolo ai problemi legati all'aging. Un'importante sezione è poi dedicata al fashion e alla decorazione del viso e del corpo. C'è anche parte dedicata alla fotografia, dove l'autore svela i segreti per ottenere ritratti di qualità che valorizzino l'abilità del truccatore ed esaltino la bellezza della persona ritratta.

Diventare esperti di make-up di Stefano Anselmo, Edizioni LSWR, 2019, 280 pagine

Libri beauty da avere in libreria: Il trucco c’è e si vede. Inganni e bugie sui cosmetici. E i consigli per difendersi di Beatrice Mautino

Chi vuole davvero conoscere a fondo il mondo della bellezza, non potrà che affidarsi a questo volume di Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica. Mautino svela non sono i falsi miti ma anche tutte le bufale sui cosmetici. Ideale per chi vuole fare acquisti ragionati, consapevoli e senza ansie. Della stessa autrice anche il libro “La scienza nascosta dei cosmetici”. Uscito nel 2020, analizza tutto quello che succede quando si formula un cosmetico.

Il trucco c’è e si vede. Inganni e bugie sui cosmetici. E i consigli per difendersi di Beatrice Mautino, Chiarelettere, 2018, 240 pagine

Bobbi Brown Makeup Manual: For Everyone from Beginner to Pro

Da come trovare il colore e il tipo di fondotinta giusti per qualsiasi tonalità della pelle a come applicare ogni dettaglio del trucco degli occhi (sopracciglia, eyeliner, ombretto e ciglia): anche il libro della famosa make-up artist Bobbi Brown raccoglie tutte le istruzioni, con foto e disegni, su come applicare il trucco, inclusi gli strumenti necessari, con un approfondimento su come entrare nel business collaborando con fotografi e celeb. Un altro must have per chi vuole lavorare nel mondo della bellezza!

Bobbi Brown Makeup Manual: For Everyone from Beginner to Pro, Time Warner Trade Publishing, 2008, 221 pagine