Laminated skin: la pelle effetto bagnato è la nuova tendenza beauty

L a "Laminated skin" è la versione 2.0 della glass skin, della dolphin skin e della glazed donut, tutte tendenze beauty virali che hanno un minimo denominatore in comune: rendere la pelle estremamente dewy

Vi siete mai chieste se sudare sia il modo migliore per ottenere una pelle luminosa e idratata? La risposta potrebbe stupirvi, ma la cosiddetta “Laminated skin”, detta anche pelle sudata o bagnata, è letteralmente esplosa sui social e sulle passerelle delle ultime sfilate.

In passato, la pelle lucida non godeva di una buona reputazione, sinonimo di secrezione incontrollata di sebo e di poca cura personale, veniva tenuta a bada grazie a creme opacizzanti e ciprie. Fortunatamente i tempi sono cambiati, anzi, da problema si è trasformato in un vero e proprio trend super cool.

Laminated Skin: l'ultimo trend beauty

Durante le settimane della moda di New York e Londra, la tendenza della "pelle laminata" si è diffusa nei backstage delle sfilate. Questo effetto è stato ideato per fornire un aspetto naturale, simile a quello che si ha dopo un'intensa sessione di cardio in palestra o dopo essere stati in mezzo alla folla in metropolitana. Tessy Barber, make-up artist di MAC e creatore di questa tecnica, ha spiegato che per affrontare l'estate e il suo caldo torrido, consiglia di abbandonare i pesanti strati di trucco e di sfruttare al massimo l'effetto luminoso della pelle. Il risultato è un look naturale che mette in mostra la tua pelle con un aspetto perlato e traslucida.

Gli effetti benefici del sudore sulla nostra pelle

Una cosa è certa: il sudore è una benedizione (puzzolente) sotto mentite spoglie. Non solo disintossica la pelle in modo naturale, ma elimina anche i batteri intrappolati nei pori e aiuta a mantenere il nostro corpo ad una adeguata temperatura corporea. Tuttavia, per ricreare il trend "Laminated skin" non serve necessariamente andare in palestra ogni mattina, sono sufficienti (pochi) e semplici prodotti skin care e make up.

Come si ricrea l'effetto pelle sudata con il make up?

Per ottenere una pelle laminata, è essenziale concentrarsi innanzitutto sull'idratazione, applicando un siero rimpolpante, una crema idratante scelta in base alle proprie esigenze e un SPF.

Una volta che hai preparato la tua pelle al make up ti sarà sufficiente applicare un fondotinta liquido leggero e luminoso, e proseguire con gli altri step, come il blush ed il bronzer, esclusivamente in crema. Non utilizzare prodotti in polvere o ciprie, per far durare il make up utilizza unicamente uno spray fissante.

A chi è indicata questa tendenza?

È importante sottolineare che questa trend potrebbe non essere adatta a tutti i tipi di pelle. Chi ha una pelle tendente al grasso potrebbe preferire un aspetto opaco e cercare di controllare la lucentezza, soprattutto nella zona T. Tuttavia, per tutte coloro che amano giocare e sperimentare con le tendenze del momento, la "Laminated skin" è una scelta interessante da considerare.

Di una cosa siamo certi, questo trend ha rivoluzionato il concetto di bellezza, consentendo alle persone con la pelle grassa, di sentirsi per la prima volta confident, abbracciando quelle problematiche con le quali hanno sempre combattuto.